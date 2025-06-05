理大地理空間技術揭香港隱藏歷史　獲創科基金資助322萬

理工大學土地測量及地理資訊學系研究團隊，獲創新及科技基金「一般支援計劃」撥款約港幣 322 萬元，展開為期兩年的「揭示和發現遺失的古代文化遺產：推廣 21 世紀地理空間技術」項目，透過尖端科技發掘戰爭遺跡與文物古蹟，並結合公眾教育推動文化傳承。



理大土地測量及地理資訊學系副系主任（教學）及教授賴緯樂領導的團隊將利用先進地理空間技術，發掘和建立香港及東南亞地下隱藏的戰爭遺跡、文化古蹟及歷史遺址的三維模型。（理工大學提供圖片）

五大地標重現歷史場景

項目負責人理大土地測量及地理資訊學系副系主任（教學）及教授賴緯樂指出，團隊運用先進地理空間技術，包括空間對位及測繪技術、航空及地面雷射掃描，以及地貌分析科技，發掘和記錄香港地下隱藏的戰爭遺跡、文物和歷史遺址的圖像，從而深入研究本地戰爭遺址和文化遺產。項目將與浸會大學歷史系副教授鄺智文，以及本地業餘戰爭歷史學家合作進行。

理大團隊利用創新科技，為香港五個文化及戰爭遺址建立三維模型，以重構香港的歷史故事，讓失而復得的歷史遺跡重現眼前。（理工大學提供圖片）

理大團隊現正聚焦本港五大歷史遺址，包括醉酒灣防線、摩星嶺炮台及大潭英軍港島東旅指揮部、薄扶林村及舊牛奶公司牧場、大嶼山分流炮台，以及東涌炮台，以揭示和重構香港的歷史故事，讓這些失而復得的歷史遺跡重現眼前。

科技與教育並重 活化集體記憶

除技術研發外，團隊將聯同政府部門、大學、業界夥伴等不同團體舉辦實地考察、STEAM 研討會及沉浸式展覽，並透過工業中心的混合沉浸式虛擬環境（HiVE）及三維打印技術，讓公眾「穿越」戰場與古村。

理大團隊於馬六甲遺跡考察的成果，透過理大工業中心的混合沉浸式虛擬環境（HiVE），以虛擬實境及擴增實境形式向公眾展示。（理工大學提供圖片）

跨國視野 技術經驗輸出東南亞

理大團隊亦將研究擴展至東南亞。今年5月在馬六甲為葡萄牙殖民時期的聖保羅教堂及荷蘭防禦城牆進行三維測繪。未來更計劃擴展至馬來西亞及印尼，探索東南亞殖民歷史的地理印記。