方大人文及語言學院五大課程　人文科技兼備裝備學生迎接AI世代

今年DSE （中學文憑試）將於7月15日放榜，相信一眾考生正為升學作最後部署。聖方濟各大學（方大）作為香港應用科學大學的先驅及職專教育的樞紐，其所提供的課程均理論與實踐兼重，並融入豐富的實習和職場學習機會。正如方大的葉應桃李如意人文及語言學院，所有課程均靈活結合科技應用及專業知識培訓，達致職學聯通、多元發展的教學目標。該學院提供多個課程，內容涵蓋幼兒教育、翻譯科技及語言文化等專業領域，培養學生成為具科技應用能力及人文素養的專職人才。



幼兒教育課程 從課堂走進真實世界 培育具實戰力的幼教專才

聖方濟各大學幼兒教育高級文憑及幼兒教育學士學位課程秉承應用科學大學「學以致用」的理念，透過模擬課室、實習及社區服務，培育新一代幼教人才。約九成方大幼兒教育高級文憑畢業生選擇就業或升學；升讀幼兒教育學士課程的畢業生中，逾九成已投身教育相關工作，主要擔任幼稚園教師及相關職位。不少方大學生於實習期間已獲幼稚園賞識並直接獲聘，就業前景理想。

畢業生可申請註冊成為幼稚園教師（QKT）、幼兒工作人員（CCW）、幼兒中心主管（CCS）及特殊幼兒工作人員（SCCW）。課程由資深幼稚園教師、主任、校長及幼兒教育專家任教，部分更具教育局及教師培訓經驗，協助學生掌握前線教育工作的實際需要。

課程其中一項特色是設有非華語（NCS）幼兒教育科目，由具少數族裔背景及本地幼稚園教學經驗的講師任教，以第一身經歷分享支援非華語幼兒及家庭的策略，培養學生的文化敏感度及共融教育理念。

在實習方面，學生由資深幼稚園校長及具教師培訓經驗的講師督導，運用遊戲教學法、主題教學法及繪本教學法進行教學，並為特殊教育需要（SEN）幼兒設計共融活動。

課程亦設有幼稚園模擬課室，讓學生設計學習區角，以及幼兒語文、數學、科學、體能、情緒與社交發展等範疇的教學示範。學士學位高年級銜接 (top-up) 課程更加入特殊教育支援技巧及學校管理知識。

課程設有幼稚園模擬課室（Kindergarten Model Classroom），讓學生進行教學示範活動。 （方大提供圖片）

此外，學生有機會帶領幼兒參與戲劇教育、自然教育及非華語家庭嘉年華等活動，培養學生的策劃、溝通及協作能力。課程亦特設嬰幼兒照顧課程，並安排高年級學生到嬰幼兒中心或兩歲以下幼兒服務單位實習。

每年四月舉辦非華語幼兒及家庭嘉年華，由活動設計、攤位策劃以至現場統籌均由學生負責。（方大提供圖片）

課程同時邀請小學校長、註冊社工、幼兒體適能導師、藝術及音樂治療師、桌遊導師及特殊教育專家擔任嘉賓講者，並設有幼兒普通話、幼兒英語、STEM教育、自然教育及學校管理等選修科目，為學生開拓更廣闊的專業發展路向。

AI翻譯成新趨勢 翻譯科技課程結合語言與數碼技能

「翻譯科技（榮譽）文學士」課程結合實用翻譯及傳譯、語言訓練及人工智能翻譯技術。（方大提供圖片）

方大葉應桃李如意人文及語言學院開辦的「翻譯科技（榮譽）文學士」課程將語言與科技融合，是本港唯一納入「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）的翻譯類學士課程，亦是訓練翻譯科技專才的國際領先課程。

課程深度融入AI人工智能翻譯技術，應對全球科文兼備的人才需求，透過多模式翻譯科技訓練，配合各類實用翻譯場景，協助學生掌握文字、語音及多媒體內容的處理能力。

學院配備先進教學設施，包括翻譯軟件庫、專屬教學平台及研究實驗室，提升學生對翻譯科技工具的應用能力。學院為學生提供豐富實作機會，亦鼓勵學生參與海外交流及專業活動，拓闊國際視野。

學院配備先進教學設施，包括翻譯軟件庫、專屬教學平台及研究設施。（方大提供圖片）

「翻譯科技與現代語言高級文憑」課程獨一無二 融合翻譯、科技及外語三大要素

方大葉應桃李如意人文及語言學院開設的 「翻譯科技與現代語言高級文憑」課程，結合中英翻譯、科技應用及外語學習，致力培養學生的語言應用能力。課程涵蓋中英語文訓練，並提供德文或日文作為核心外語科目，讓學生接觸多元語言文化，拓展國際視野。

課程着重AI在翻譯工作的實際應用，校內設有翻譯及傳譯實驗室，提供先進設備，供學生實踐所學，提升專業技能與競爭力。

學生完成高級文憑後，可銜接校內翻譯科技（榮譽）文學士課程，以四年時間先後完成文憑及學位課程。

畢業生出路廣闊，除可投身翻譯、行政及語文相關工作外，亦可從事發展數碼語言服務及AI翻譯應用等新興領域，把握未來語言科技發展的機遇。

查詢詳情：WhatsApp: 5177 6964

「語言及文化（榮譽）文學士」課程的師生與公眾進行電影導賞活動, 以推廣社區的人文素養。（方大提供圖片）

語言及文化課程培養跨學科能力 畢業生升學及就業率達100%

語言開啟世界，文化成就未來。「語言及文化（榮譽）文學士」課程以跨學科為核心，融合語言學、文化研究與哲學，培養學生廣博而深厚的人文素養。課程強調與現實生活結合，透過應用導向學習，培養學生批判思考、解難與跨文化理解等關鍵能力。教學內容著重傳授專業知識，致力培養學生理解世界、連結未來的能力，令學生能在這人工智能迅速發展、就業市場急劇轉變的時代脫穎而出。

學習語言不僅是接收資訊，更是創造意義的過程。課程強調語言能力的全面發展，既培養學生分析、理解與詮釋語言及文化的能力，亦重視演講、創作及溝通訓練，協助學生提升表達能力及自信心，為未來升學及就業作好準備。該課程畢業生成績卓越，升讀教資會（UGC）資助碩士課程成功率及畢業生就業率均達100%，力證課程的優秀教學成果。

課程現正招生，查詢及詳情：

網址：https://www.sfu.edu.hk/

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