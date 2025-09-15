教大前校長張仁良出任聖方濟各大學新校長：為年輕人提供上流機會

《香港01》8月報道香港教育大學榮休校長張仁良「出山」任私立天主教聖方濟各大學（方大）校長。校方今日（15日）正式公布，張仁良即日起出任方大校長。他是繼香港大學前校長鄭耀宗後，第二位任本地兩間大學校長的學者。



張校長說，期待與方大同仁緊密合作，秉承方大「自強不息」的校訓，繼續邁步向前，充份發揮大學的潛力，為年輕提供上流機會，「為他們帶來希望，創造更美好的未來。」



香港教育大學榮休校長張仁良9月15日起出任聖方濟各大學新校長。 (校方提供圖片)

香港教育大學榮休校長張仁良9月15日起出任聖方濟各大學新校長。 (校方提供圖片)

張仁良：方大是一所年輕且充滿活力的應用科學大學

張仁良校長在接受任命時表示，對於大家對他的信任感到榮幸，並懷著謙卑的心接受這個新任命。他指方大是一所年輕且充滿活力的應用科學大學，在護理和社會工作培訓領域長久以來處於領先位置，其他課程如幼兒教育、人工智慧、商業與酒店管理、設計等皆獨樹一幟，這些課程領域盼能為國家、為香港的未來發展作出承擔和貢獻。

張校長說：「我期待與方大同仁緊密合作，秉承方大『自強不息』的校訓，繼續邁步向前，充份發揮大學的潛力，為年輕提供上流機會，為他們帶來希望，創造更美好的未來。」

聖方濟各大學新校長張仁良指方大是一所年輕且充滿活力的應用科學大學，在護理和社會工作培訓領域長久以來處於領先位置。 (校方提供圖片)

聖方濟各大學新校長張仁良指方大是一所年輕且充滿活力的應用科學大學，在護理和社會工作培訓領域長久以來處於領先位置。 (校方提供圖片)

周守仁樞機：張仁良了解方大的優勢和抱負，並致力履行方大的使命

校董會主席、天主教香港教區主教周守仁樞機表示，張仁良校長是公認的高等教育界領袖，擁有傑出的學術成就，了解方大的優勢和抱負，並致力履行方大的使命，帶領它向前邁進。

方大校務會主席張健利資深大律師歡迎張仁良加入方大。他指張校長過往在提升教學和研究的實力、大學拓展、推動持份者參與創新變革方面，展示了他的傑出成就和領導才能。「我們深慶得人，張教授定能帶領大學繼往開來，精益求精。」

聖方濟各大學位於調景嶺。（資料圖片／歐嘉樂攝）

張仁良成本港第二位做兩間大學校長的學者

本港院校高層常有「跳糟」，但鮮有人做過兩間大學校長，之前唯一一個是1996年至2000年出任港大校長的鄭耀宗，他原是城市大學校長（1989年至1996年），在2000年因民調風波辭任港大校長，故此張仁良是第二個做過兩間大學校長的學者。

張仁良於2013至2023年擔任香港教育大學校長，並曾任浸會大學工商管理學院院長及金融學講座教授。他在中文大學、法國巴黎第六大學以及蘇格蘭斯特拉斯克萊德大學分別取得學士及雙博士學位，著名金融學學者，專研範疇為企業社會責任及金融市場發展，其著作廣泛刊載於國際學術期刊。他於2019年名列「全球前2%頂尖科學家榜」（金融領域）; 於2014年以共同作者身份榮獲孫冶方金融創新獎 (論文獎); 於1998年獲證券及期貨事務監察委員會（證監會）委任為研究部主管。

張教授積極參與公共服務，包括出任交通諮詢委員會主席，政府今日公布，他將於10月1日交棒予港大土木工程系講座教授黃仕進。

張仁良任內見證香港教育學院正名香港教育大學校長。（資料圖片）

張仁良教授致方大師生的「校長的話」全文

各位方大師生及同事：

自強不息 邁步向前

今天是我就任聖方濟各大學（方大）校長的第一天，殊感榮幸。成為方大一份子，我衷心感謝校董會及校務會對我的支持和信任。藉此良機，我亦向方大創校先賢及歷任校長致上無比的崇敬，正因他們的卓識遠見，以及全體教職員、學生、校友及各界支持者的共同努力，才能成就今天的方大。

在大學蓄勢騰飛之際加入這個大家庭，我倍感雀躍。方大作為應用科學大學，在高等教育界具獨特定位，一直致力培養兼具應用知識與專業技能的人才。我們將繼續透過課程發展、學術研究、知識轉移及多元協作，為各個專業領域及社會作出更大貢獻。

對大學而言，學生福祉乃重中之重。方大的獨特之處，在於高度重視全人發展，不僅傳授專業知識與技能，更培育「仁愛、關懷、誠信、堅毅」等正向價值觀，以及正確的專業及社會道德觀。欣悉方大畢業生廣受業界青睞，我深信同學們會秉承方大精神，常存使命於心，為香港負重任，為世界添可能。

在三十餘載的高等教育生涯中，我十分重視溝通與協作。履新前，我在多場見面會中與方大同事們深入交流，感謝大家寶貴的真知灼見，我整合後希望可以納入大學的未來方針和策略。隨著新學年的到來，我亦已開始與學生代表會面，並期待未來在校園各處與更多同學以不形式互動交流。

作為新任校長，我將與管理團隊共同訂定各項要務，其中一項是在教學、學習及研究上推動人工智能「AI Plus」應用。世界日新月異，人工智能愈趨普及，掌握新科技的同時，必須確保在應用上有所承擔，合乎倫理，造福社會。另一重點要務，是加強、加深與業界夥伴連繫，尤其在課程設計及安排同學實習等方面，令更多同學受惠。

建基於現有學術優勢及基礎上，方大的發展空間無可限量。我們將致力與內地及海外大學和機構加強合作，促進校園國際化，這包括共同開辦課程、學生交流及學術研究等，創造充滿活力的學習環境，讓學生在多元文化及多語環境中學習成長，能立足香港，貢獻國家，面向世界。

我們將繼續以方大校訓「自強不息」為座右銘，加上各位的積極參與及不懈支持，方大必定邁步向前，再創高峰。

張仁良教授

銀紫荊星章 太平紳士 法國棕櫚教育軍官榮譽勳章

聖方濟各大學校長