HPSHCC推社區營養及食品科學兩項新課程　培育食品業界專才

健康飲食是維持身體機能的第一道防線，現代人的烹調方式五花八門，在大飽口福的同時，如何維持均衡營養亦是一大重要課題。香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院（HPSHCC）於新學年推出「社區營養高級文憑」及「食品科學及安全高級文憑」兩個新課程，課程主任楊藹怡博士表示，新課程不僅讓學生增進食品行業相關專業知識，同時著重推廣疾病預防和健康飲食概念，冀學生能將課程中所學到的食品知識加以應用，服務社會。



楊博士表示，現時公營醫療輪候時間較長，要減輕醫療系統壓力，從源頭做好預防同樣關鍵。有見及此，港府在2022年推出「基層醫療健康藍圖」，當中提到將醫療系統焦點，從著重治療轉向以社區為本的預防疾病。「社區營養高級文憑」便正正配合這個概念，讓同學學會膳食設計和體重管理，以進一步在社區推廣健康飲食。

「社區營養高級文憑」學生將學習推廣健康飲食和簡單健康評估，以推動市民預防疾病。圖為書院的食物及營養學實驗室，同學可以學習為有不同營養需要的人士設計餐單。

就讀「社區營養高級文憑」的學生，將會重點學習如何推廣健康飲食和進行簡單的健康評估，提升市民預防疾病的能力。例如課程會教授學生認識食物營養，並學習為有不同健康需要的人士設計營養餐單，以改善體重管理及減低「三高」問題，包括高血壓、高膽固醇和高血糖。學生將能在食物及營養學實驗室進行實踐學習，設計簡單餐單、親自下廚煮食。

楊博士直言，學生初次設計餐單往往流於理想化，所以需親自烹調一次，才會知道成品是否可行、味道是否吸引，亦只有透過實作，才能反思如果日後要把菜式推廣到社區，市民會不會願意嘗試。她舉例指，不少人皆知道少放調味料會比較健康，但如果完全不調味，就未必會有人想吃，「我們有很多方法可以讓食物健康之餘依然好吃，例如可自己用新鮮番茄做番茄醬，也可以用香草、新鮮胡椒等提升風味。」她亦提醒，餐單設計應避免過於複雜，讓市民在家也能輕易烹調。

同時，學生亦會於實驗室學習使用身體組成分析儀，量度人體脂肪比率、體重、水分比率、以及細胞的健康狀況等，而所使用的設備與地區康健中心的儀器相類似，有助銜接實際應用。學生將有機會跟隨營養師，到不同的社區中心進行健康推廣，學習與市民的溝通技巧。透過這些實踐學習，學生可以掌握能支援市民健康需要的專業技能。畢業同學可選擇升讀本地大學的營養學、食品學或社區健康等課程；亦可從事健康推廣、食品廠工作或投考政府職位等。

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另一方面，社會偶爾會發生食品安全事故或食物中毒個案，因此除了要關注食物的營養價值外，亦應妥善監管食物的品質及安全，以免影響市民健康。「食品科學及安全高級文憑」便主力聚焦於食品安全、食品檢測、食物微生物、風險評估及預防食物中毒等方面的知識。

楊博士表示，學生可透過親身實踐，檢測食物含菌量，令他們對於飲食安全有更深刻的體會。書院的食品科學實驗室配備先進儀器，讓學生進行基因檢測、 食品營養成分分析及食物微生物檢測等實驗，例如同學會採集食物上的細菌樣本並進行培植，再觀察其在不同溫度下的生長速度，學生便能更具體理解食物變質風險，以及食物安全的重要性。

「食品科學及安全高級文憑」將聚焦於學習食品檢測和預防食物中毒等知識。圖為書院的食品科學實驗室，設有大量先進的科學儀器，同學將學到基因檢測、 食品營養成分分析及食物微生物檢測等基本技術。

楊博士分享，一些看似日常的食物，檢測結果往往令學生印象深刻，「例如燒味由於不當處理，例如擺放在不當溫度的時間較長，所以含菌量有可能會較高；又例如士多啤梨，因為表面凹凸不平，也藏有不少細菌，所以大家經常說水果食用前最好徹底清洗，會更安全。」她補充，在食物表面發現細菌，未必代表食物一定有害，例如士多啤梨上的細菌，不一定會引起腹痛甚至腹瀉，惟若是處理不當，細菌便很容易大量生長。此外，也有些例子如麵包，即使未出現明顯霉斑，亦可能已經受微生物污染，透過培植細菌便能了解其細菌或微生物含量。她提醒，實驗室培植細菌一般須維持攝氏37度的環境以促進生長，與日常冷氣環境不同，因此不宜直接把實驗結果等同現實情況的菌量，但這種模擬情況可讓學生建立更清晰的食物風險概念。

在升學與就業方面，畢業生可銜接食品安全及檢測、生物科技、營養學及自然科學等相關學士學位課程。在就業方面，畢業生可投身食品工廠，從事食品檢測和食品安全管理等工作；亦可選擇生物科技或實驗室的相關工作。

兩個新課程均獲政府「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）資助，資助額為每年港幣40,730元，扣減資助後，每年學費為港幣20,520元，資助只適用於本地學生。

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