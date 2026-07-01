恒生大學學生訪問外傭記錄異鄉故事　體驗式學習培養同理心倡共融

外籍家庭傭工是香港不少雙職家庭的重要支援，惟她們長期面對離鄉別井、文化差異及工作壓力等挑戰。恒生大學社會科學系透過社會倡議計劃，安排學生深入訪問在港外傭，透過記錄她們的生命故事，讓學生從體驗式學習中了解少數族裔群體處境，培養同理心，推動多元共融教育。



恒生大學學生分組訪問14 位外傭，將其人生經歷與在港奮鬥故事編撰成紀錄冊。

有關計劃由恒生大學社會科學系亞洲研究社會科學學士課程，聯同非牟利團體Mission for Migrant Workers旗下「Happy Homes HK」合作舉辦，以「Care for Care Workers」為主題，希望促進僱主、外傭及社會大眾之間的理解與尊重。學生分組訪問14名在港外傭，整理她們來港工作的經歷、生活點滴及心路歷程，並編製成紀錄冊，送贈受訪者留念。

參與計劃的四年級學生何定羲表示，是次訪談改變了他對外傭的既有印象。他坦言，兒時曾因有外傭借用家中地址借貸，令家人受影響，因此一直對外傭抱有負面觀感，但透過訪問菲律賓籍家傭Melanie，他了解到外傭除了要應付繁重家務，還需克服語言障礙、文化差異及僱主期望等壓力，同時承受與家人長期分隔的思念之苦。

何定羲同學受外傭Melanie的故事啟發，反思外傭的居住及休息權益。

他指出，不少外傭居住於狹小的雜物房，休息及生活空間不足，認為社會應更重視她們的居住環境及休息權益，給予合理待遇和應有尊重。

另一名四年級學生方閔漩則訪問了菲律賓籍家傭Ann。她表示，Ann在女兒只有3歲時便離開家鄉來港工作，雖然曾遇上不愉快的僱傭關係，但一直保持樂觀積極的態度，令她深受感動。

方閔漩憶述，自己小時候家中亦聘有外傭，當時已留意到對方只能透過視像通話與家人聯絡，平日亦只能透過烹調家鄉菜或與同鄉聚會紓解思鄉之情。經過今次訪談，她更能理解外傭每逢周末聚集於公共空間的原因。

她認為，社會不應只視外傭聚集為影響公共秩序，而應理解她們每周只有一天休息日，與同鄉相聚是排解鄉愁及建立社交支援的重要方式。她建議，政府可參考新加坡的做法，與非牟利機構合作規劃更多專屬休憩空間及完善相關配套，回應外傭的需要。

（左起）蕭佩賢、方閔漩、莊詠欣同學對受訪外傭Ann的樂觀堅韌表示敬佩。

負責課程的恒生大學社會科學系高級講師王美琪表示，外傭一直支援香港無數家庭，讓不少在職家長得以投入勞動市場，是維持社會運作的重要一環，但社會往往只視她們為受薪勞工，而忽略其實際需要及面對的困難。

她指出，是次專訪項目不僅讓學生認識全球勞動流動及保障外傭權益的相關議題，更重要的是培養學生從個人及社會層面思考如何支援弱勢及少數族群。她期望，學生透過體驗式學習建立同理心與社會責任感，攜手建構多元共融的城市。