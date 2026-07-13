講教育｜DSE放榜不迷惘：掌握兩大關鍵　條條大路通羅馬

作者：時美真博士

中學文憑考試在7月15號；兩天後放榜。亦即意味着你將藉此考試踏入人生另一個新階段。 所以在出發之前，我們再看一看行裝是否已經準備好？



現時基本上大專學位是學位多於學生，所以大不了是入不到自己心儀課程，但不會沒有升學機會。另外政府資助制度非常之好，即使成績最差，只要是經濟欠佳，基本上也可以免費唸到學士學位。

所以在升學路途上，我覺得最應該裝備好的仍然是自己的心態 — 是否已經準備好接受現實、接受自己的正面心態。

心態正面則無論考到什麼成績都可以坦然接受、去找一條最適合自己的道路。心態負面則考得再好也會嫌不夠好。

另一個同樣重要的是父母及旁邊有關人士的心態。正面的心態是：接受這學生無論之前有沒有盡力，這成績就是他目前的狀況。要就這現時無可改變的狀況，去找一條適合的出路。同時無需過度關心、提意見；好比有病過度治療，最後會是反效果多過正面的適度支持。

所以考生要記住一條按成績排的隊，總有人在隊頭、有人在隊尾。拿到什麼位置，就安心在這位置上好好發揮，走一條最後通羅馬的大道。

上面的話並非安慰人，而是我親眼目睹無論最低成績入讀應用教育文憑的同學、在中間入讀副學位課程的同學；最後入到本港資助大學碩士課程的比比皆是。所以升學路上，的確是條條大路通羅馬。

以下是放榜應該有的其他準備：

1. 如果收到成績後，自己的JUPAS選科次序需要改變或有改選時，一定要記着以下這3點。

a. 同學問我Band A （首三個志願）頭一、二個位置，是否可以放一些自己成績未必有把握獲取錄，但希望搏一搏的課程。我的看法是最好不要。因為關鍵是希望能夠獲資助學士學位課程取錄，所以每一個位置都應該是Sure Win。

b. 按這麼多年的院校收生成績看，只要科目不是忽然間變冷門、則大部份情況之下，收生成績都不會大幅低於上一年，所以一定要用過往的成績作參考標準。

c. 冷門科是否不可取？雖然從就業角度看並不理想。但如果真的是很想進入某所大學或取得一資助學士學位；又加上家庭環境許可的話，不妨打定輸數；在完成學士學位之後，繼續在海外（英國最快一年）攻讀一個其他相近科目的碩士課程，之後才就業。

2. 如果中英文科失手（成績低過2級），很多時候同學或家人都不想進入應用教育文憑或基礎文憑課程；感覺是失手/ 低分同學的選擇。這心態筆者可以理解。如果在這情況之下，同學獲得其他選擇，則要特別留意以下這幾點：

如果獲彈性收生安排進入副學位課程、甚至學士學位或海外升學，這全部都可以選擇。但無論選任何升學途徑，都一定要重考中學文憑考試，取得五科合格包括中英文（有時甚至要包括數學科）的成績。因為即使最後獲得較高的學歷，但在就業或進入一些專業學會的要求上，仍不能取代基本中學文憑考試五科達二級（包括中、英文）的基本學歷要求。相信大家都留意到很多已經取得學士學位的人士，最後要返回去攻讀應用教育文憑，就是因為如果沒有這一紙文憑，有些政府職位就只能望門興嘆。

如讀者有放榜相關問題，歡迎在評論區留言，筆者會盡快回覆。

作者簡介：



時美真博士

專上院校校長、電台教育節目主持

