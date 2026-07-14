中大與烏茲別克及哈薩克建考古合作　深化絲綢之路研究揭示古文明

中文大學（中大）宣布，正式與烏茲別克斯坦及哈薩克斯坦三所考古研究機構簽署合作備忘錄及研究協議，建立長期學術合作關係。中大研究團隊會深入絲綢之路的核心地區，進行實地考古發掘與前沿的科學分析，並與中亞當地的學者共同研究出土文物。



攜手中亞三所頂尖機構 由中大團隊領軍

是次跨國學術合作，由中大人類學系及歷史系副教授林永昌領軍，並由該系博士研究生宋珮怡共同推動。中大團隊的合作夥伴包括烏茲別克斯坦共和國科學院卡拉卡爾帕克分院人文研究所（Karakalpak Research Institute of Humanities）； 烏茲別克斯坦撒馬爾罕考古研究所（Samarkand Archaeological Institute）； 哈薩克斯坦馬爾古蘭考古研究所（A.Kh. Margulan Institute of Archaeology）。

絲綢之路在歷史上絕非單純的古代貿易通道，它更是連結不同文明、技術與知識交流的重要網絡，背後承載著極其豐富的文化遺產。（中大提供圖片）

以中亞為核心 結合發掘與科學分析

林永昌指出，絲綢之路在歷史上絕非單純的古代貿易通道，它更是連結不同文明、技術與知識交流的重要網絡，背後承載著極其豐富的文化遺產。他表示：「這次合作以中亞為研究核心，結合跨地域考古發掘與科學分析，有助以全新視角理解古代文明之間的交流與連繫。」

林寄望透過是次多方合作，能為絲綢之路的研究提供更多具備科學實證的支持。與此同時，這項長遠合作有助鞏固並加強香港在全球學術網絡中的關鍵角色，並為本港培育出更多具備國際視野與實踐經驗的下一代考古研究專業人才。

這項長遠合作有助鞏固並加強香港在全球學術網絡中的關鍵角色，並為本港培育出更多具備國際視野與實踐經驗的下一代考古研究專業人才。（中大提供圖片）

構建學術橋梁 涵蓋四大範疇

近年，香港與中亞地區在各領域的交流日益頻繁，中大亦積極推動國際考古研究合作，是次項目旨在建構一條連接香港與絲綢之路地區的長期學術橋梁。合作範圍相當廣泛，並涵蓋了四大範疇 ，包括考古調查與發掘，期望深入絲綢之路關鍵區域進行現地工作；其次是學術出版，共同整理及發表相關考古發現與研究成果；另外就是學者交流，藉以促進兩地研究人員的互訪與學術探討。

共同舉辦國際學術會議 推動全球絲路研究的對話

在研究分工上，中大研究團隊將發揮在考古科學及科技分析方面的優勢，與中亞學者聯手，對當地的珍貴出土文物展開深入研究，協助學界解開古代社會發展和技術傳播的種種謎團，進一步了解中國與中亞之間深遠的歷史聯繫。

目前的合作研究中，一粒出土於哈薩克斯坦東部地區（阿爾泰遺址）一處建於公元三至四世紀遺址的「夾金箔玻璃珠」（gold-in-glass bead），成為本項目重點研究材料之一。中大研究團隊透過先進科學分析，證實玻璃珠的原料可能源自地中海地區。這一發現有力地佐證了古代中亞與其他地域之間廣泛的物資、技術與文明流通。

隨着實地發掘與科學分析工作的逐步展開，預計未來將有更多關於絲綢之路古代文明交匯的實證研究成果發表，為全球考古學界貢獻來自香港與中亞合作的獨特智慧。