中大醫學院新學年推新課程模式　為全體醫科生培養醫德及同理心

中大周二（7月7日）公布推出「香港中文大學鳳凰獎學金」，嘉許在公開試取得卓越成績的學生，並資助他們參與本地及海外交流活動。中大醫學院同時宣布，取錄了35位今屆國際文憑大學預科課程（IBDP）的狀元。中大醫學院並宣布，新學年起要求所有醫科生參與「CU Medicine Plus」新課程模式，以培養其醫德及同理心。



香港中文大學今日（7日）公布推出「香港中文大學鳳凰獎學金」（CUHK Fenghuang Scholarship），嘉許在本地或海外公開試考獲滿分的學生。（中大圖片）

近期有實習醫生操守問題備受關注，中大醫學院院長趙偉仁稱，醫學教育必須注重醫德培訓，培養同理心非常重要。新學年的「CU Medicine Plus」課程會包涵這些元素，「我們需要仁心仁術有醫德的醫生，所以醫學教育其中一個重點是身教」。

他又稱，中大醫學院今年錄取的學生，學術成績優秀與人文素養兼備。全新的「CU Medicine Plus」課程，正是要打破傳統醫學教育的界限，配合「香港中文大學鳳凰獎學金」的設立，有信心將這群最優秀的年輕人培育至超越傳統醫者角色（Beyond a Doctor），為香港以至全球醫療體系帶來新氣象。

中大醫學院院長趙偉仁教授表示，21世紀卓越醫療人才需要具備創新思維、人文關懷及同理心。醫學院會繼續努力不懈，為學生提供學習及培訓上所需的各種支援。（中大圖片）

中大醫學院指出，該學院於2013/14學年設立全亞洲首個「環球醫學領袖培訓專修組別」（Global Physician-Leadership Stream, GPS），旨在栽培學生畢業後在醫療服務、醫學研究、公共衞生及醫療政策等領域擔當領導角色，至今已培育超過300位畢業生。

為將GPS的成功經驗及培育理念惠及所有醫科生，中大醫學院總結多年來培育醫學領袖的經驗，將於新學年全面推行「CU Medicine Plus」課程模式。

新模式旨在提升所有醫科學生的學習成果，積極裝備中大醫科生他們超越傳統醫者角色（Beyond a Doctor），成為兼具集學者（Scholar）、創新者（Innovator）、領袖 （Leader）及人道主義者 （Humanitarian）於一身的新世代醫生。

中大醫學院助理院長（入學）朱昭穎教授表示，於2026/27學年全面推行「CU Medicine Plus」課程模式，旨在提升所有醫科學生的學習成果。（中大圖片）

中大醫學院助理院長（入學）朱昭穎指出，「CU Medicine Plus」旨在透過系統化的三層課程架構，讓醫科生在6年的學習過程中，不但掌握醫學的專業知識與臨床技能，同時培養創科思維、領導能力及人文關懷精神，更好地裝備自己應對未來醫療體系的挑戰，成為新一代妙手仁心的好醫生。

朱昭穎稱，「開學第一日，副院長或助理院長會同學生講專業操守，及適合行醫評估，有特別加強課堂提醒學生，特別是實習醫生，正確使用社交媒體，保障病人私隱同數據安全」。