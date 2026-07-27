律師會會長湯文龍邀3位DSE狀元深入交流　分享法治、專業責任體會

DSE中學文憑試本月15日放榜，數名狀元有志投身法律專業，香港律師會會長湯文龍早前三名擬修讀法律學課程的狀元到訪律師會新會址，由湯會長親自接待並與他們深入交流，分享其對法治、專業責任及法律人使命的體會。



香港律師會會長湯文龍早前邀請三位有志投身法律專業的DSE中學文憑試狀元到訪律師會新會址，ｔ並與他們深入交流。（香港律師會圖片）

香港律師會會長湯文龍早前邀請三位有志投身法律專業的DSE中學文憑試狀元到訪律師會新會址，ｔ並與他們深入交流。（香港律師會圖片）

律師會指出，三位狀元在接受媒體訪問時表示，對香港法治及法律制度抱有信心，並選擇留港修讀法律相關課程。他們的法律夢或許源於不同契機，卻同樣植根於對公平、公義與社會責任的追求。

湯文龍會長在交流中，介紹律師會作為香港律師的法定自我監管組織及專業團體的角色與職能，並回顧香港法律專業的發展歷程，勉勵同學以專業為本、以誠信為重，為法治這一重要基石添磚加瓦。

香港律師會會長湯文龍早前邀請三位有志投身法律專業的DSE中學文憑試狀元到訪律師會新會址，ｔ並與他們深入交流。（香港律師會圖片）

香港律師會會長湯文龍早前邀請三位有志投身法律專業的DSE中學文憑試狀元到訪律師會新會址，ｔ並與他們深入交流。（香港律師會圖片）

雙方亦探討人工智能等科技發展對法律行業的影響。該會指出，科技或可提升效率、革新服務模式，但法律專業所承載的專業判斷、道德勇氣、人文關懷，以及對公平與公義的堅持，始終無可取代，真正穩固法治基石的，正是每一位法律人對原則的堅守與對社會的承擔。

湯文龍會長在早前的致辭中提到，法治是香港賴以成功的「基石」（cornerstone）。這份基石，不僅建基於完善的法律制度，更有賴一代又一代法律人秉持專業操守、堅守公義精神，薪火相傳，方能歷久常新。

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律師會表示，一直重視青年法治教育與專業傳承，透過「青Teen講場」及大灣區「識法」交流團等項目，讓中學生近距離認識法律與法治精神，在交流與體驗中啟發志向、培養責任。自2022年起，律師會亦於英格蘭及威爾斯法律年度開啟典禮期間，與香港駐倫敦經濟貿易辦事處合辦學生交流活動，鼓勵在英修讀法律或有志投身法律專業的香港學生了解本地發展機遇，為香港法律界培育新動力。活動將於本年10月再度舉行，律師會期望繼續與青年才俊交流互動。

律師會指出，法治之基，在於制度；法治之固，在於人才。展望未來，律師會將繼續透過培訓、交流及青年活動，推動法治教育與專業傳承，培育兼具國家觀念、國際視野與專業承擔的新一代法律人才，讓法治這一基石更加穩固，讓薪火世代相傳。