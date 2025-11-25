律師會舉辦兩岸四地法律論壇　探討數字經濟發展挑戰與機遇

律師會今日（25日）舉行「海峽兩岸暨香港澳門青年律師論壇2025」，約310名來自內地、台灣、香港及澳門的律師，透過線上及線下方式參與，論壇以「感智敢創、數智先鋒」為主題，從數據與數字化、人工智能、機器人自動化，以及數字商務與低空經濟四大範疇，探討法律界如何應對數字經濟發展的挑戰與機遇，希望促進跨地域法律專業人士的深度交流與合作。



活動由中聯辦法律部部長劉春華、外交部駐港特派員公署條約法律部主任周倩、創新科技及工業局副局長張曼莉、律師會會長湯文龍，及中國法律服務（香港）有限公司董事長劉長春等主禮。律政司司長林定國視像致辭稱論壇為年青律師提供了寶貴平台，共同分享遇到的法律挑戰。

創新科技及工業局副局長張曼莉強調香港作為「超級聯繫人」與「科技樞紐」，以獨特優勢縮小兩岸的法律界的專業知識差距，並重塑法律實務、治理及跨境合作的基礎。

另外，湯文龍各地區的法律專業團體代表亦輪流發言。湯稱，香港正處於法律、科技與地緣政治的匯聚點，人工智能、反洗錢框架及虛擬資產等趨勢正重塑合規要求。律師會將持續改善律師行為監管框架，以應對日益複雜的挑戰。

中華全國律師協會副會長盛雷鳴表示，人工智能政策是當代重要議題。香港在國家「十四五」規劃中，兼具亞太區國際法律及爭議解決服務中心與國際創科中心的「雙中心」優勢，他呼籲同業堅守專業責任的底線。

桃園律師公會陳韻如指出，年輕律師正站在人工智能與法律轉型的前線，只要具備跨領域視野及面對新挑戰的勇氣，必能在時代浪潮中站穩腳步。澳門律師公會理事會主席黃顯輝則稱，年輕律師是「數字先鋒」，應成為國家高質量對外開放的橋頭堡，並鼓勵他們將技術能力轉化為解決實際問題的服務能力，提升專業優勢。

出席論壇的亦包括小紅書首席合規官管玥，她強調須建立體系化、標準化與合規化的數據流通監管框架，並通過透明度與第三方監督構建「合規信任」。

活動上，香港律師會與一邦國際網上仲調中心簽署合作備忘錄，由湯文龍及岑君毅代表簽署，標誌著雙方在推動法律科技應用方面進入新階段，希望未來繼續推動科技領域發展，加強與兩岸四地律師團體的交流合作，協助法律界提升對人工智能科技的理解與應用，共同開創法律專業服務的新篇章。