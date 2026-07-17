書展｜律師會歷任會長訪問出書　首位女會長憶反修例時須棄高跟鞋

由香港律師會前會長彭韻僖律師與律師會前秘書長朱潔冰律師合編的《尋尋覓覓，法治足跡—邁向回歸三十載 香港律師會會長訪談》在書展開賣，由15位會長回顧近30年來香港法律界的成長軌跡。回歸後首位會長周永健臨危接棒，他當時呼籲律師拓展內地市場，卻被人稱是「紅色會長」，受到政治誤讀攻擊；首位女會長彭韻僖憶述，在反修例事件期間棄穿高跟鞋，方便緊急情況快速撤離。



律師會前會長彭韻僖（右）與律師會前秘書長朱潔冰（左）合編的《尋尋覓覓，法治足跡—邁向回歸三十載 香港律師會會長訪談》在書展開賣。（李可榆攝）

朱潔冰在周四（16日）的分享會上表示，書中收錄1997年起15位律師會會長的訪談。書中記述他們由初入業界，到擔任會長後歷經金融風暴、社會動亂、疫情等考驗，在分歧中以法治穩定業界；同時帶領行業鞏固香港國際法律樞紐地位，開拓內地及全球法律服務市場。

回歸後首任會長周永健：籲拓展內地市場被稱「紅色會長」

於1997年至2000年擔任會長周永健臨時接任會長，他起初對一國兩制感到懷疑，心情複雜，「我可否勝任這個位置？」他當時呼籲香港律師拓展內地的市場，是出於「職業考慮」，卻被人稱「紅色會長」，受到政治誤讀攻擊，他最大的盼望則是「一國兩制」能得以成功落實。

律師會前會長彭韻僖律師（右六）與前秘書長朱潔冰律師（右七）合編的《尋尋覓覓，法治足跡—邁向回歸三十載 香港律師會會長訪談》在書展開賣。（李可榆攝）

首位女會長彭韻僖：身處首爾突收電話「立法會亂了」

彭韻僖由2018至2021年擔任會長，是30年來唯一的女會長。她原以為高鐵站一地兩檢已解決，天下太平，「想着無憂無慮地做一個開心會長」，沒想到2019年身處韓國首爾看音樂劇《Rain》時，突然收到電話，對方說「立法會亂了，快點回應」，她憶述回看到新聞時，臉都嚇青了。

習慣穿高跟鞋的她在其後整整兩年都改穿波鞋，方便緊急情況快速撤離；發言也用柔和態度，打趣說：「如果我講的比較硬，身邊的朋友會說，你小心會被打。」

現任會長湯文龍：主動性和責任感是AI替代不到

現任會長湯文龍表示看到DSE放榜有狀元想讀法律很開心，勉勵年輕律師，AI人工智能可處理檢索、文書基礎工作，但無法替代律師的主動性和責任感，這是人區別於AI的價值。