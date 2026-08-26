61人獲頒卓越獎學金　過半選修STEM　施俊輝冀學成貢獻香港

2026年度香港卓越獎學金計劃今日（26日）舉行頒獎禮，61名得獎者將入讀境外知名大學，當中52人升讀學士學位課程，9人則升讀研究院課程。最多人將入讀電腦及工程相關學科，共有22人。署理教育局局長施俊輝博士主持頒獎禮時表示，期盼得獎者在國際舞台上展現香港的活力與實力，說好香港故事，將來學有所成和貢獻所長，為香港注入新發展動能。



署理教育局局長施俊輝博士今日在2026年度香港卓越獎學金計劃頒獎禮致辭。（教育局）

教育局局長施俊輝博士（前排中）今日在2026年度香港卓越獎學金計劃頒獎禮與得奬者合照。（教育局）

教育局表示，今屆獎學金計劃共有738名申請人競逐，得獎者除學業成績超著，亦展露卓越的領導才能。由於遴選仍在進行，在頒獎禮後或會有更多申請人獲頒獎學金。

61名得獎者中，超過一半人選修與科學、技術、工程和數學（STEM）有關的課程，最多人將入讀電腦及工程相關學科，共有22人。其他學科包括法律、文科、文化及表演藝術、醫學及健康科學，以及社會科學等。

署理教育局局長施俊輝主持頒獎禮時表示，教育及培育人才是國家未來發展的關鍵所在。政府一直十分重視青年發展，獎學金計劃正好彰顯政府致力打造香港為國際高端人才集聚高地的決心。他期盼得獎者發揮橋樑角色，在國際舞台上展現香港的活力與實力，說好香港故事，將來學有所成和貢獻所長，為香港注入新發展動能。

教育局指，獎學金計劃自2014年推行以來，已有1,070名學生受惠。