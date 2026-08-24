教育局優化高中數理科目課程設置　將劃分基礎與非基礎課題

教育局今（24日）公布高中數理科目課程設置優化措施，生物、化學和物理科及數學科延伸部分（M1/M2）將更新其課程與評核，包括劃分為核心與延展部分，或基礎與非基礎課題，以照顧不同能力的學生。局方指，更新後課程將加強科學科目之間的聯繫和數理學習的協同效應，加強學生學習多個數理科目的成效。



教育局今（24日）公布高中數理科目課程設置優化措施。（政府新聞網圖片）

建議將修讀多個數理科目學生安排於同一班

教育局首席助理秘書長謝婉貞在局方網上專欄「局中人語」撰文，提到建議學校檢視高中數理科目修讀安排，積極鼓勵具數理潛質的學生，在高中階段同時修讀兩個或以上的數理科目，為學生專上科研和創科發展建立穩固基礎。局方亦建議學校在中三選科階段為學生提供升學資訊、體驗課及輔導等，協助學生更好地規劃未來，並提議學校考慮把修讀多個數理科目的學生安排於同一班別。

文章提到，創科人才培育應從小開始，建議學校按學生的需要，主動制訂校本初中至高中的數理及創科人才培育策略，通過優化課堂學與教、舉辦多元化的科學探究、數學建模、工程教育等活動，提升學生對數學和科學的興趣，激發他們的創科潛能及在創科上不斷進深學習。

文章指，教育局將透過「學校表現評量」為學校提供相關參考數據，協助學校評估校本方案的成效，會於2026年9月舉辦「高中數理科目課程設置優化措施簡介會」，並於簡介會中安排學校經驗分享。