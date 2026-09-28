方大研首套港版世衛殘疾評估工具　助力14間社區康復中心精準支援

聖方濟各大學余兆麒健康科學學院研究團隊與基督教家庭服務中心合作，成功開發並驗證首個專為香港社區復康服務而設的「香港繁體中文版世界衞生組織障礙評估工具」（WHODAS 2.0 TC-HK）。相關研究論文已於2026年8月在國際學術期刊《PLOS ONE》正式發表。



評估工具針對以往中文版本用語與本港語境及社會文化存在差異的問題，由跨專業醫療及語言專家審定，將世界衞生組織於2010年基於《國際功能、殘疾與健康分類》（ICF）框架推出的 WHODAS 2.0 進行本地化翻譯，為本港醫護及社福界提供經嚴謹驗證的標準化評估方法。



聖方濟各大學余兆麒健康科學學院研究團隊與基督教家庭服務中心合作，成功開發並驗證首個專為香港社區復康服務而設的「香港繁體中文版世界衞生組織障礙評估工具」。（方大提供）

聖方濟各大學余兆麒健康科學學院研究團隊與基督教家庭服務中心合作，成功開發並驗證首個專為香港社區復康服務而設的「香港繁體中文版世界衞生組織障礙評估工具」。（方大提供）

聖方濟各大學余兆麒健康科學學院研究團隊與基督教家庭服務中心合作，成功開發並驗證首個專為香港社區復康服務而設的「香港繁體中文版世界衞生組織障礙評估工具」。（方大提供）

WHODAS 2.0 TC-HK 評估殘疾人士日常需求

這套評估問卷共有36條問題，以過去30天為參考期，答案分為「沒有困難」至「極大困難」等五個等級，一般可在5至20分鐘內完成。

研究團隊於2023年1月至2024年12月期間，邀請177名來自4間政府資助社區復康單位的殘疾人士參與研究，涵蓋肢體殘疾、聽力障礙、視力障礙、精神疾病及智力障礙等多種類別。工具透過6個健康狀況範疇，評估病人的殘疾程度及實際復康需要。

研究團隊於2023年1月至2024年12月期間，邀請177名來自4間政府資助社區復康單位的殘疾人士參與研究。（方大提供）

聖方濟各大學實務副教授蔡靜雯表示，WHODAS 2.0 TC-HK 相比傳統主要集中於身體功能的評估工具，更全面地涵蓋日常活動、自我照顧、人際關係及社會參與等範疇，可在短時間內評估出標準化殘疾等級和概況，適用於臨床及一般人群環境。

WHODAS 2.0 TC-HK 相比傳統主要集中於身體功能的評估工具，更全面地涵蓋日常活動、自我照顧、人際關係及社會參與等範疇。（方大提供）

基督教家庭服務中心服務總監王超敏指出，工具已在日常服務中試行，以服務使用者的想望為核心，幫助跨專業同事更清晰理解服務使用者的生活挑戰，從而設計更精準的介入方案。

聖方濟各大學余兆麒健康科學學院研究團隊與基督教家庭服務中心合作，成功開發並驗證首個專為香港社區復康服務而設的「香港繁體中文版世界衞生組織障礙評估工具」。（方大提供）

配合《施政報告》政策落地 推動14間綜合社區康復中心精準支援

政府早於2024年宣布多項加強殘疾人士支援措施，包括分階段在全港設立14間「綜合社區康復中心」、增加1,280個服務名額、增設90個朋輩支援工作員職位，以及在新界東增設殘疾人士地區支援中心，目標在2028至29年度或之前，將康復服務總名額增加至約39,900個。最新《施政報告》亦提出增加康復服務名額及建立「社福數據分享平台」。

「始於想望・共創可能」故事書及想望卡。（方大提供）

研究團隊指出，WHODAS 2.0 TC-HK 能配合上述政策落地，前線團隊可系統地評估服務使用者在六個生活範疇的具體困難，為個案管理提供客觀數據基礎，協助「綜合社區康復中心」更精準地分配服務資源。

基督教家庭服務中心治療師督導主任李賢健。（方大提供）

來自綜合社區康復中心（ICRC）的一級職業治療師李建威分享，WHODAS 2.0 TC-HK 協助跨專業團隊（如社工、治療師及護理人員等）建立了一套清晰的「共同語言」，不再局限於傳統單純的醫療診斷，能更精準地設定臨床介入目標，並客觀量度服務使用者的康復進度。

基督教家庭服務中心一級職業治療師李建威。（方大提供）

個案分享：由四腳叉轉用士的 評分改善重拾自主生活

受惠於新評估工具的服務使用者何先生患有慢性脫髓鞘性神經炎，過去在日常生活和社交參與上曾感到諸多掣肘。跨專業團隊根據 WHODAS 2.0 評估結果與他制訂針對性康復計劃。經過一年多的支援，何先生表示以往評估側重身體機能缺失，但新工具能全面反映他在日常生活、溝通、活動能力及社區參與的真正需要，讓他重拾自信與對生活的掌控感。

服務使用者何先生。（方大提供）

另一名73歲的服務使用者賴女士，2014年曾因全身癱瘓接受漫長康復，2024年再遇輕微中風，並患有高膽固醇、高血壓及骨質疏鬆。跨專業團隊按 WHODAS 2.0 評估結果與她制訂計劃，近兩年支援下，其活動能力障礙評分成功由初期75分優化至近期56分。她指團隊細緻評估其日常起居和人際互動需要，讓她一步步練習由四腳叉轉用士的，走得更穩之餘亦重拾自主照顧及外出交流的信心。