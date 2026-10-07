科大統籌國際氣候研究　香港成示範城市　專家指港預警具三大優勢

全球氣候持續暖化及極端天氣頻生，香港科技大學透過設立世界氣象組織旗下世界天氣研究計劃的Urban-PREDICT國際協調辦公室，積極推動全球城市天氣預報及氣候韌性研究。項目近日從全球十四個候選城市中，選定香港、烏拉圭首都蒙特維多及贊比亞首都盧薩卡作為全球示範城市。團隊將深入研究香港的氣象預警體系及極端高溫個案，進一步提升各地的城市防災及應對氣候風險能力。



Urban-PREDICT項目由科大環境及可持續發展學部副主任陳飛共同領導，旨在開發新一代城市級別多災害預測及預警系統。國際協調辦公室設於科大賽馬會高等研究院大氣研究中心，由總監劉啟漢負責統籌全球科研活動及跨界別合作。該項目針對現有預報系統未能完全適應複雜城市環境的短板，研究融合高解析度模型與人工智能預報，確保預警資訊能轉化為及時且具實行價值的防禦行動。

陳飛表示，透過Urban-PREDICT項目，科大正致力將超高解析度預測模型及科學觀測數據，融入當地居民的日常生活體驗、感知及治理，建立更全面的城市氣候風險管理框架。這種跨學科、跨界別的合作，旨在提升城市的氣候韌性和適應能力、優化風險溝通機制，並協助社區更有效應對日益頻繁及嚴重的極端天氣情況。

香港預警體系具三大優勢成全球示範

專家指出香港獲選為全球示範城市，主要基於其氣象預測與災害治理機制的獨特條件，認為香港的預警體系具備三大優勢，使香港成為測試極端天氣預警機制的理想實驗場。

1/香港天文台擁有高度集中化的氣象觀測與即時預報能力，能將數據迅速分發至各政府部門和相關執行機構，形成強大的溝通基建。



2/香港在治理山泥傾瀉及斜坡安全上擁有成功的歷史經驗，建立了完善的風險管理機制。



3/香港的預警系統能針對不同需要制定差異化策略，考慮到長者、戶外及戶內工作人員等不同受眾的實際需求，打破一刀切的資訊傳播模式。



重點研究極端高溫及工作暑熱警告

全球極端高溫帶來嚴重生命威脅，香港亦於近年夏季創下自1884年以來的最高溫紀錄。然而，當時香港的工作暑熱警告系統仍維持在最低級別，引發社會廣泛爭議與討論。

為此，Urban-PREDICT項目已將香港極端高溫列為重點個案研究，預計明年將發表相關研究發現。團隊分析認為，預警系統並非單純發布天氣訊息，更涉及發布時機、覆蓋受眾及訊息清晰度。戶外工作者在實際運作上需要更精準及區域性的高溫資訊，而非僅依賴全港平均數據。研究團隊將與政府部門及各持份者合作，找出預警缺口，並著力提升公眾對極端高溫的適應與防護能力。

考察極端天氣影響研新一代預測模型

為深入理解極端天氣在複雜城市的連鎖衝擊，Urban-PREDICT督導委員會專家聯同跨國學生團隊早前在香港展開實地考察。考察團走訪香港天文台、土木工程拓展署土力工程處等政府部門，並與港鐵及領展等基建營運商交流，探討交通中斷對經濟的影響。團隊更深入基層社區，了解劏房住戶在極端高溫與豪雨下面對的實際挑戰。

同時，研究人員正對比及評估現有模型對香港五個歷史極端事件的預測能力，包括颱風山竹及早前的極端黑色暴雨，藉此補足單一物理模型的限制。初步研究顯示，透過加入本地化數據並將預警時間提前數小時，能大幅提升城市應對效率。

Urban-PREDICT聯席主席陳飛教授(左二)、Urban-PREDICT聯席主席Soledad Garcia FERRARI教授(右二)、Urban-PREDICT督導委員會成員、美國國家科學基金會國家大氣研究中心資深科學家Olga WILHELMI博士(左一)，Urban-PREDICT督導委員會成員、聖保羅大學公共衛生學院環境衛生學系副教授Gabriela MARQUES DI GIULIO(右一)。

為進一步促進國際氣候知識交流，科大將於2026年10月8至10日舉辦「氣候適應及復原力大會2026」，探討氣候風險如何在互聯系統中產生連鎖效應，探索以風險智慧引導防災準備及投資方向。期望透過香港分享先進觀測與成熟運作經驗，推動全球不同氣候帶城市的雙向學習與經驗轉化。