科大舉辦「佈局低空經濟未來機遇」專題論壇 推動低空經濟建設
科技大學舉辦「佈局低空經濟未來機遇」專題論壇，匯聚逾300名來自政府、學界、業界及科研機構代表，探討商業化發展、標準制定及跨界協作，並簽署《低空航空標準與互聯互通聯合意向書》，共同推動低空經濟生態圈建設。
科技大學舉辦專題論壇推進低空經濟生態圈
科技大學（科大）聯同特區政府發展低空經濟工作組及大灣區低空經濟聯盟，於今日（10日）舉辦「佈局低空經濟未來機遇：城際協同（產業落地與標準建立）」專題論壇。活動吸引逾300名來自香港、內地及海外的政產學研代表參與，圍繞商業化發展、標準制定及跨界協作深入交流，旨在構建可持續並與國際接軌的低空經濟生態圈。
論壇期間，多方代表在運輸及物流局局長陳美寶、校長葉玉如、立法會議員兼大灣區低空經濟聯盟創會會長葛珮帆及副校長（研究及發展）鄭光廷見證下，簽署《低空航空標準與互聯互通聯合意向書》。
簽署各方旨在推動區域及國際低空經濟標準體系建設，加強適航與安全認證、空域交通管理、跨境運作及數據互聯互通合作。倡議亦建議成立「國際低空標準協會」，深化與大灣區及內地機構聯繫，將香港打造為國際領先的低空經濟標準樞紐。
產官學界代表冀發揮香港優勢走向國際
校長葉玉如致辭時指，低空經濟正由概念邁向實際應用，成為推動創科、經濟增長及智慧城市發展的重要引擎。香港憑藉創科實力及大灣區機遇，有條件開創「智慧天空」。科大過去兩年積極配合政策，獲選為首批「監管沙盒」試點項目啟動場地，透過低空經濟研究中心、「監管沙盒」項目及Living Lab，開展前沿研究與示範，未來將繼續培育知識及標準體系。
運輸及物流局局長陳美寶表示，政府透過「低空經濟監管沙盒」提供安全測試平台，並全力推進「監管沙盒 X」計劃，探索跨境運作及非傳統航空器等場景。香港具備健全法律制度與國際航空監管體系，能發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，協助國家低空經濟產業邁向國際。立法會議員葛珮帆補充，低空經濟將發展由二維拓展至三維空域，香港可連接內地技術與全球市場，輸出成套解決方案。
科大設研究中心打造陸海空智能網絡
副校長（研究及發展）鄭光廷指出，科大低空經濟研究中心聚焦航空管制與工程、數碼基礎設施、空域與航線規劃，以及商業、政策與法規四大範疇。科大提供測試設施與Living Lab，期望與各界構建海、陸、空一體化智能網絡，讓無人機、無人水面艇及地面機械人協同運作，助香港成為亞太區低空創新應用樞紐。
論壇設有三場專題討論，分別由科大低空經濟研究中心主任李默、民航處副處長周永恒和大灣區低空經濟聯盟創會副會長鄧淑明主持，探討跨界協作、標準化及商業化路徑。科大於2025年成立低空經濟研究中心，多項項目獲納入「監管沙盒」及「Sandbox X」試點，包括粵港澳大灣區低空運輸網絡規劃框架、充電基礎設施、無人機運行噪聲及氫能源無人機應用等，李默團隊亦獲研究資助局撥款建立測試基礎設施，持續完善創新生態圈。