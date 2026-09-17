科大舉辦「佈局低空經濟未來機遇」專題論壇　推動低空經濟建設

科技大學舉辦「佈局低空經濟未來機遇」專題論壇，匯聚逾300名來自政府、學界、業界及科研機構代表，探討商業化發展、標準制定及跨界協作，並簽署《低空航空標準與互聯互通聯合意向書》，共同推動低空經濟生態圈建設。



科大聯同香港特區政府發展低空經濟工作組及大灣區低空經濟聯盟舉辦「佈局低空經濟未來機遇：城際協同（產業落地與標準建立）」專題論壇。（科大提供）

科技大學舉辦專題論壇推進低空經濟生態圈

科技大學（科大）聯同特區政府發展低空經濟工作組及大灣區低空經濟聯盟，於今日（10日）舉辦「佈局低空經濟未來機遇：城際協同（產業落地與標準建立）」專題論壇。活動吸引逾300名來自香港、內地及海外的政產學研代表參與，圍繞商業化發展、標準制定及跨界協作深入交流，旨在構建可持續並與國際接軌的低空經濟生態圈。

論壇期間，多方代表在運輸及物流局局長陳美寶、校長葉玉如、立法會議員兼大灣區低空經濟聯盟創會會長葛珮帆及副校長（研究及發展）鄭光廷見證下，簽署《低空航空標準與互聯互通聯合意向書》。

葛珮帆表示，香港可以發揮「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，連接內地技術能力與全球市場，促進各地技術標準協調，輸出成套可落地的解決方案。（科大提供）

在陳美寶局長（前排右五）、葉玉如教授（前排右六）、葛珮帆議員（前排右四）及鄭光廷教授（前排左五）的見證下，來自香港、大灣區及海外的政產學研機構代表共同簽署《低空航空標準與互聯互通聯合意向書》。（科大提供）

簽署各方旨在推動區域及國際低空經濟標準體系建設，加強適航與安全認證、空域交通管理、跨境運作及數據互聯互通合作。倡議亦建議成立「國際低空標準協會」，深化與大灣區及內地機構聯繫，將香港打造為國際領先的低空經濟標準樞紐。

產官學界代表冀發揮香港優勢走向國際

校長葉玉如致辭時指，低空經濟正由概念邁向實際應用，成為推動創科、經濟增長及智慧城市發展的重要引擎。香港憑藉創科實力及大灣區機遇，有條件開創「智慧天空」。科大過去兩年積極配合政策，獲選為首批「監管沙盒」試點項目啟動場地，透過低空經濟研究中心、「監管沙盒」項目及Living Lab，開展前沿研究與示範，未來將繼續培育知識及標準體系。

葉玉如校長表示，科大將繼續與政府、業界、學界及科研機構緊密合作，共同培育支援低空經濟發展的知識體系、標準體系和創新生態圈，為香港乃至更廣泛地區低空經濟的可持續發展奠定堅實基礎。（科大提供）

運輸及物流局局長陳美寶表示，政府透過「低空經濟監管沙盒」提供安全測試平台，並全力推進「監管沙盒 X」計劃，探索跨境運作及非傳統航空器等場景。香港具備健全法律制度與國際航空監管體系，能發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，協助國家低空經濟產業邁向國際。立法會議員葛珮帆補充，低空經濟將發展由二維拓展至三維空域，香港可連接內地技術與全球市場，輸出成套解決方案。

陳美寶局長表示，香港憑藉健全的法律制度和享譽國際的航空監管體系，將成為推動低空經濟標準走向國際化的重要基石。（科大提供）

科大設研究中心打造陸海空智能網絡

副校長（研究及發展）鄭光廷指出，科大低空經濟研究中心聚焦航空管制與工程、數碼基礎設施、空域與航線規劃，以及商業、政策與法規四大範疇。科大提供測試設施與Living Lab，期望與各界構建海、陸、空一體化智能網絡，讓無人機、無人水面艇及地面機械人協同運作，助香港成為亞太區低空創新應用樞紐。

鄭光廷教授表示，科大憑藉其雄厚的科研實力和完善的基礎設施，正引領香港低空經濟的蓬勃發展。（科大提供）

論壇設有三場專題討論，分別由科大低空經濟研究中心主任李默、民航處副處長周永恒和大灣區低空經濟聯盟創會副會長鄧淑明主持，探討跨界協作、標準化及商業化路徑。科大於2025年成立低空經濟研究中心，多項項目獲納入「監管沙盒」及「Sandbox X」試點，包括粵港澳大灣區低空運輸網絡規劃框架、充電基礎設施、無人機運行噪聲及氫能源無人機應用等，李默團隊亦獲研究資助局撥款建立測試基礎設施，持續完善創新生態圈。