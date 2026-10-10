研究揭學生孤獨比例達四成　大學活動減少　教授盼增聚腳點建信任

有血有肉的臉化作電腦屏幕、外出社交受限 —— 這是許多學生疫情期間的共同記憶。大學生Nelson仍記得，當年因與同學交流大幅減少，孤獨感縈繞不散。直至校園恢復實體課和各類活動，重新與人建立連結，他才漸漸走出孤獨。



然而，並非所有人都成功走出孤獨。中大一項研究發現，18至29歲年輕人孤獨比例約34%，多於全球近兩成水平，其中學生更達40.4%，反映疫情後孤獨困境未顯著下降。綜合受訪者稱，學生組織在疫情期間出現斷層，未能籌組下屆幹事，亦有學會不願向校方註冊，令活動減少。



負責該研究的學者也留意到，學生更頻密地瀏覽社交平台和使用AI，課堂討論氛圍難重返10年前的光景。她強調透過建立關係和信任才能解決孤獨困境，盼在校園和社區增加聚腳點，她亦透露，大一新生的小組形式活動數量較疫情前增三成，盼藉此促進學生交流。



大學生Nelson。（方承恩攝）

孤獨不等於社交孤立 學生孤獨比例約34%

研究於去年6月至11月期間進行，並訪問1,462名市民，發現18至29歲孤獨感比例約34%，當中學生孤獨感更達40.4%。有42%受訪者認為源於人際關係，其次是學業問題佔40%，生涯規劃亦佔12%。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院副院長（教學）黃麗儀說，研究所指的孤獨感帶有持續性，而非短暫感受。她強調「社交孤立」與「孤獨感」不同，前者是社交頻率低，後者則不論朋友多寡，相處質素無法滿足個人期望，「主觀覺得自己無咗共鳴，無人理解或分擔到。」若同時面對孤獨感和社交孤立的比例更高達49%。

她分析說，中學升讀大學時期正值成年轉折點，學生離開中學相識多年的同儕，若未能適應轉變或失去交流機會，打擊甚大。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院副院長（教學）黃麗儀說，中學升讀大學時期正值成年轉折點，學生離開中學相識多年的同儕，若未能適應轉變或失去交流機會，打擊甚大。（方承恩攝）

疫情期間大學轉為網課 學生嘆無交流憂礙學業

對於大學經歷的孤獨感，中大學生Nelson體會甚深。

他是2020年疫情之下的文憑試考生。考入大學前，中大是他夢寐以求的院校，他憧憬獨有的人文氣息與良好師生關係，希望體驗上莊、住宿舍等「大學五件事」。

如願入讀中大公共衞生學系後首學期，他仍能參與實體課。然而，第二個學期校方因疫情改為網課，要求遷離宿舍，面對面交流的機會大幅減少。他說，與大學同學還未建立深厚情誼，就被迫分隔，課堂上一張張面孔化作電腦視窗，溝通變得困難，他最擔心學業受影響。每當天色昏暗，他尤其感到孤獨，於是聆聽《一人之境》等歌曲，在歌詞尋求共鳴。

大學生Nelson感到孤獨時，聆聽「一人之境」等歌曲，在歌詞尋求共鳴。（方承恩攝）

Nelson升上大學二年級後，校園恢復實體課，課堂上同學不只是埋首教材，教授會即場解答疑難、同學互相提點，漸漸建立友誼。談及「復常」後最深刻的經歷，他認為是參加由學生組織籌辦的迎新營，「終於可以一班人玩，形式不算特別，但至少是一個完整Ocamp。」疫情雖然讓他留有遺憾，但透過「組爸」的角色協助「組仔女」適應新生活，重新與人交流，缺失的碎片漸得到彌補，讓他走出孤獨。

大學生Nelson。（方承恩攝）

疫後年輕人孤獨困境未大幅減退

疫情改變了校園生活，但並非所有人都成功走出孤獨。黃麗儀教授引述文獻指，2021年疫情期間12至24歲年輕人孤獨比例達47%。比對她最新一份研究，雖然研究方法、研究對象年齡不同，但今次結果顯示18至29歲孤獨感比例約34%，反映年輕人孤獨困境並未因而大幅減退。

大學活動減少 教授嘆校園氛圍難重返昔日光景

她憶述，昔日班房很吵鬧，但復課初期同學顯得內斂，要老師主動點名分組（grouping），有別於以往主動參與。為了促進學生之間交流，她舉辦的大學一年級小組活動數量較疫情前多三成。她又留意到，復課初期休學（study suspension）申請明顯增多，料不少學生精神健康受影響。

她認為復課半年後同學才開始適應在課室討論，但校園氣氛亦難重返她2015年剛入職的光景。她提及，網課期間學生組織出現斷層，變相更難籌組下一屆幹事和舉辦迎新營。Nelson亦留意到，自從中大學生會解散後，有學會不願向學校註冊，未獲校方承認而不能運作。他擔心活動數量因而減少，「始終本身我們每個書院都有不同活動、Society，自由給大家參與。」他指，有同學反映開設新學會的程序較繁瑣，希望校方能簡化程序並提供更多支援。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院副院長（教學）黃麗儀。（方承恩攝）

社交平台加劇孤獨 學者提醒AI不能取代真人

除了學生活動減少，黃麗儀認為科技普及亦加劇孤獨感。她留意到愈來愈多學生課堂期間瀏覽社交平台，「瀏覽其他人吃甚麼、身材怎樣、有甚麼成就、有多少讚好、有甚麼限時動態，好像變成了一份功課去接收資訊，然後會有比較，（學生）由主動變成被動（去瀏覽社交平台）」，最終令情緒受影響。

隨着人工智能（AI）興起，她亦觀察到不少學生轉向AI求助。她說並非反對學生使用AI，如學生感到失落可找AI傾訴，但強調AI無法取代真人，應避免依賴AI給予的意見，「AI未必係了解整件事，而是依賴（depend on）你怎樣看待（perceive）那件事情並問AI，可能AI會給予錯的意見。」如學生情緒受困，應向輔導員或老師等專業人士求助，「應否去看醫生、應否食藥、這情況是否嚴重，都不應依賴AI。」

中大一項研究發現，18至29歲年輕人孤獨比例約34%，多於全球近兩成水平，其中學生更達40.4%，反映疫情後孤獨困境未顯著下降。（方承恩攝）

盼社區增聚腳點 建立信任減少孤獨感

年輕人孤獨感持續，社會應如何支援？黃麗儀建議在社區增加聚腳點，「把不同人拉在一起，可以解決到社交孤立，但未必解決到孤獨感，因為要解決孤獨感，就要建立關係和信任，如果活動能維持長些，讓他們打好友誼基礎和信任，相信孤獨感會降低。」

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院副院長（教學）黃麗儀、大學生Nelson。（方承恩攝）

研究揭家人成子女感情保護網 學者提醒家長盡量傾聽

家庭層面而言，研究發現家人關係愈差，孤獨感相對較高，反映家庭是年輕人的感情保護網。她建議家長盡量傾聽子女心事，避免馬上反駁、提出解決方案，「（對方）可能佢只想你講一句「我明白你嘅辛苦」，都已經有共鳴，而非馬上要解決。」

針對大學新生，她認為可舉辦更多師生聚會，「讓他們有個連結（connection），不只是他一個人去行入這大學校園。」宏觀而言，她更希望整個社會環境設計和政策，避免將孤獨污名化，讓年輕人主動尋求協助。