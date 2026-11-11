邵逸夫獎頒獎禮｜陳竺等7人奪獎白血病治癒率變高　明年設電腦獎

邵逸夫獎於11月10日舉行2026年度頒獎典禮，合共向七名來自天文學、生命科學與醫學及數學科學領域的學者頒發獎項。



典禮由特首李家超主禮，他致辭時讚揚得獎者對拓展知識疆界及啟迪年輕科學家作出的貢獻。邵逸夫獎理事會主席楊綱凱致開幕辭時，向獎項創辦人邵逸夫致敬，並讚揚得獎者成就背後的好奇心、創造力與堅毅精神。



特首李家超主禮致辭。（邵逸夫獎提供）

邵逸夫獎理事會主席楊綱凱致開幕辭。（邵逸夫獎提供）

2026年度邵逸夫獎得主 獎項 得主 獲獎原因 天文學獎 野本憲一（Ken’ichi Nomoto） 日本東京大學榮休教授暨科維理宇宙物理學與數學研究所訪問資深科學家 及 斯坦福・伍斯利（Stanford Woosley） 美國加州大學聖塔克魯斯分校天文學及天體物理學教授 以表彰他們對恆星爆炸和元素起源的研究。 生命科學與醫學獎 安妮・德尚（Anne Dejean） 法國巴斯德研究所細胞生物學與感染學系榮休教授暨 法國國家衛生與醫學研究院榮休研究主任 及 戴宇閣（Hugues de Thé） 法國法蘭西公學院細胞與分子腫瘤學講席教授及 法國巴黎聖路易醫院醫生 及 陳竺（Zhu Chen） 中國上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院教授 以表彰他們發現急性早幼粒細胞白血病在分子與細胞層面的致病基礎，並開創了協同標靶治療方案，令這種疾病從最致命的癌症行列，轉變為治癒率最高的癌症之一。 數學科學獎 伊曼紐爾・康德斯（Emmanuel Candès） 美國斯坦福大學巴納姆—西蒙斯數學與統計學講座教授 及 卡米洛・德・雷列斯（Camillo De Lellis） 美國普林斯頓高等研究院數學學院IBM馮諾依曼講座教授及 意大利格蘭薩索科學研究院教授 以表彰他們在運用深刻數學分析技術解決重要應用方面取得的突破性貢獻：前者嚴謹地解決了信息論、信號處理和統計學中的關鍵問題；後者推動了幾何測度論及流體動力學中奇異性問題的研究。

醫學獎得主開創白血病標靶治療

本年度生命科學與醫學獎頒予安妮·德尚、戴宇閣與陳竺，表彰他們發現急性早幼粒細胞白血病在分子與細胞層面的致病基礎，並開創協同標靶治療方案，令該疾病轉變為治癒率最高的癌症之一。安妮·德尚表示研究成果建基於基礎研究和臨床實踐之間的長期互動，以及中法兩國數十年來的科學交流。陳竺形容研究成果是東西交匯的成功故事，指出醫學進步是集體智慧的結晶；戴宇閣亦表示這建立在互信互重與長期合作的基礎上。

邵逸夫獎生命科學與醫學獎得主安妮·德尚（左）。（邵逸夫獎提供）

邵逸夫獎生命科學與醫學獎得主戴宇閣（左）。（邵逸夫獎提供）

邵逸夫獎生命科學與醫學獎得主陳竺（左）。（邵逸夫獎提供）

天文學獎表彰恆星爆炸與元素起源研究

天文學獎由野本憲一及斯坦福・伍斯利奪得，表彰兩人對恆星爆炸和元素起源的研究。五名親臨典禮的得獎者由邵逸夫獎評審委員會主席萊因哈德·根舍頒發獎章和證書，而野本憲一及斯坦福・伍斯利則以錄像形式分享感言。野本憲一回顧其超新星研究歷程，強調國際合作發揮的關鍵作用；斯坦福・伍斯利講述他們如何將近似的定性理論轉化為能夠作出準確預測的模型，並感謝恩師與合作夥伴。

數學獎得主冀人工智能釋放人類創造力

數學科學獎得主為伊曼紐爾·康德斯及卡米洛·德·雷列斯，表彰兩人在運用數學分析技術解決重要應用方面取得突破性貢獻。伊曼紐爾·康德斯解決了信息論、信號處理和統計學中的關鍵問題，並致力於提升人工智能性能與安全性；卡米洛·德·雷列斯則推動幾何測度論及流體動力學中奇異性問題的研究，鼓勵年輕數學家將人工智能視為釋放人類創造力的工具。

邵逸夫獎數學科學獎得主伊曼紐爾·康德斯（左）。（邵逸夫獎提供）

邵逸夫獎數學科學獎得主卡米洛·德·雷列斯（左）。（邵逸夫獎提供）

此外，邵逸夫獎將於2027年度起增設計算機科學獎，每項獎金為120萬美元；各獎項目前均已開放提名，於11月30日截止，下一屆得獎名單將於2027年5月或6月公布。