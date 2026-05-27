邵逸夫獎｜中國陳竺獲生命科學與醫學獎　結合兩療法增APL存活率

2026年度「邵逸夫獎」新聞發布會今（27日）舉行，公布天文學獎、生命科學與醫學獎及數學獎的得獎名單。其中，前全國人大常委會副委員長、血液學家陳竺與安妮・德尚、戴宇閣共同獲得邵逸夫生命科學與醫學獎。遴選委員會主席表示，陳竺將研究發現應用於臨床實踐，他結合視黃酸和砷兩種療法，有效地治療急性早幼粒細胞白血病（APL）患者，將其從最致命的白血病之一，轉變為最容易治療的白血病之一。



2026年邵逸夫天文學獎平均頒予野查憲一，及斯坦福．伍斯利，表揚他們對恆星爆炸和元素的研究。（Youtube截圖）

2026年邵逸夫天文學獎平均頒予野查憲一，及斯坦福．伍斯利，表揚他們對恆星爆炸和元素的研究。遴選委員會主席指，恆星爆炸是種劇烈且明亮的天文事件，通常與行星死亡有關，這種情況的行星爆炸被稱為超新星，超新星大約每世紀發生一次。超新星在銀河系生態系統中發揮着核心作用，產生的衝擊波衝擊星際氣體，從而孕育出新恆星。超新星是宇宙學研究中的重要工具，因有些超新星具有明確的光變曲線，可以用來測量距離，其觀測範圍可追溯至宇宙大爆發發生至今的一半歷程。

遴選委員會主席又表示，得獎者將他們的職業生涯致力於系統，而成功地從理論上探索恆星死亡的過程，並探究恆星的屬性，包括質量、化學組成和自轉等性質，如何與其所產生的各種超新星類型相關聯。他們通過對核燃燒，在恆星爆炸中的恆星內部傳播機制進行了的細緻研究，並結合詳盡的核反應網絡，成功預測了爆炸過程中，化學元素生成的情況。

2026年邵逸夫生命科學與醫學獎平均頒予安妮・德尚、戴宇閣及陳竺。（Youtube截圖）

2026邵逸夫生命科學與醫學獎平均頒予安妮・德尚、戴宇閣及陳竺，表揚他們急性早幼粒細胞白血病，在分子與細胞層面的致病基礎，並開創了協同標靶治療方案，將疾病從最致命的癌症行列，演變為治癒率最高的癌症之一。

遴選委員會主席表示，急性早幼粒細胞白血病是一種罕見的白血病亞型，是血癌的一種，由於體內未成熟血細胞積聚，危及生命，患者經常出現嚴重出血。在治療方法出現前，該疾病是死亡率很高。得獎者的研究發現相輔相成，既包括共同合作研究，亦有獨立完成的部份。

遴選委員會主席指，安妮・德尚闡明導致APL的分孕缺陷，與當時的博士研究生戴宇閣，共同發現RaRa基因，與另一條染色體上的PML基因融合，從而產生PML-RARa融合蛋白，德尚發現PML-RARa融合蛋會干擾名為PML小體的細胞核結構的形成，而PML小體是血細胞的正常成熟所必需的，她繼而證實使用視黃酸對細胞進行處理，可以恢復PML小體的完整性。戴宇閣進一步發現PML-RARa融合蛋白如何破壞PML小體的功能。

遴選委員會主席續指，陳竺將這些研究發現應用於臨床實踐，他結合兩種療法，視黃酸和砷，有效地治療APL患者。這一項成果驗證了砷作為傳統中醫療發中，抗癌藥物活性成份的有效性，緩解率和存活率都很高，通常超過90%。從而使APL從最致命的白血病之一，轉變為最容易治療的白血病之一。

2026年邵逸夫數學獎平均頒予伊曼紐爾・康德斯及卡米洛・德・雷列斯。（Youtube截圖）

2026年邵逸夫數學獎頒予伊曼紐爾・康德斯及卡米洛・德・雷列斯，表揚他們在運用數學分析技術解激重要應用取得突破性貢獻，前者嚴謹地解決了信息論、信號處理及統計學中的關鍵問題，後者推動幾何測度論，以及流體學中奇異性問題的研究。