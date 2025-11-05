香港桂冠論壇2025揭幕　12位邵逸夫獎得主與全球頂尖科學家雲集

香港桂冠論壇 2025（下稱「論壇」）今日（11月5日）假香港科學園隆重揭幕，本屆論壇為期四天，以「匯聚頂尖思維啟發科學成就」為主題，匯聚12位邵逸夫獎得獎者及來自超過20個國家及地區的逾200位青年科學家，共同探討科研成就與未來創新方向。



論壇開幕典禮由政務司司長陳國基、論壇委員會主席唐偉章教授、恒基兆業地產集團副主席暨牵光基基金董事林高演，以及邵逸夫獎基金會主席陳偉文博士擔任主禮嘉賓。

開幕典禮主禮嘉賓，左起為恒基兆業地產集團副主席暨李兆基基金董事林高演、政務司司長陳國基、香港桂冠論壇委員會主席唐偉章、邵逸夫獎基金會主席陳偉文。

論壇設多場講座 聚焦天文學、生命科學與醫學，數學科學

為期四天的論壇設有多場邵逸夫獎得獎者專題演講、全體會議、分科小組討論，以及由青年科學家主導的研究簡報及海報簡報。活動聚焦天文學、生命科學與醫學，及數學科學三大邵逸夫獎學科領域，探討內容包括大質量黑洞、蛋白質降解途徑及單能表示論等。

論壇重點之一乃致力促進傑出科學家與青年學者之間的深度交流。青年科學家將展示最新研究成果，激發創意思維與科研協作，並將參觀InnoHK創新香港研發平台等本地頂尖科研設施，親身體驗香港蓬勃的科研生態系統。

多項公眾參與活動 推廣科學普及

為推動科學普及，論壇亦特設多項公眾參與活動，包括11月7日舉辦的「與本地中學生對話」，科研巨擘將走進校園，近距離啟發年輕學子；以及11月8日假香港科學館舉行的「公眾論壇：科學的力量」，啟發大眾及年輕一代對科學的熱情。