浸大建全球首個人工智能交響樂團　李家超︰有信心本港科技再突破

內地去年公布的《十四五規劃》表明，支持香港成為國際創新科技中心。香港浸會大學今（9日）公布，成立全球首個「圖靈人工智能（A.I.）交響樂團」，採用最先進的A.I.技術，開創人機共創的表演。特首李家超致辭時，引述國家主席習近平指，內地全力支持香港創科在國際發展，故非常有信心本港科技再有突破。創新科技及工業局局長孫東亦指，利用A.I.技術持續發展，可讓藝術創作轉型及升級，創造新發展機會及創造社會效益。



浸大：藝術家及科學家協同創新生態環境

浸大與香港生產力促進局，今日在會展舉辦「人、機器、藝術、創意——國際研討會」，並在會上宣布成立「圖靈人工智能交響樂團」。該樂團為全球首個人工智能交響樂團，採用最先進的A.I.技術，開創人機共創的表演，協助藝術家突破傳統的藝術表現形式及邊界，估計可探索更多可能性，開創下一個重要里程碑。

浸大副校長郭毅可表示，該樂團將實現全球首個以中心化自治組織的方式，建立藝術家及科學家協同創新生態環境，從而實現建立數字藝術創造的全球研究網絡，亦能將香港打造成中外文化藝術交流中心，及區域知識產權貿易中心。

特首李家超於會上引述國家主席習近平指，全力支持香港創科在國際發展，因此他非常有信心本港科技，能有進一步突破。（歐陽德浩攝）

李家超：有信心本港科技進一步突破

特首李家超於會中通過視像致辭時表示，探索人工智能與開源軟件的融合，符合香港推動文化藝術和創新科技發展的政策目標。他又指，內地《十四五規劃》支持香港成為國際創新科技中心，及東西方國際文化交流中心，並引述國家主席習近平指，全力支持香港創科在國際發展，因此他非常有信心本港科技，能有進一步突破。

孫東：可帶動藝術創作轉型及升級

創新科技及工業局局長孫東出席會議致辭，指該交響樂團可為本港藝術發揮更大潛力，更推進創意、科技、電影等範疇，認為利用人工智能技術持續發展，可讓藝術創作轉型及升級，為相關企業及人員創造新發展機會，帶來顯著社會效益。

孫東在致辭後離開會場，有記者追問昨日政府公布的「3+4」檢疫安排，及「安心出行」的詳情，惟未回答提問。

上月浸大交響樂團首度與A.I.虛擬合唱團同台演出

浸大交響樂團於上月14日，在香港大會堂舉行周年音樂會，以「重聚」為主題慶祝香港特區成立25周年。浸大當時表示，交響樂團與A.I.虛擬合唱團在音樂會中同台獻技，演繹新編的管弦樂合唱《東方之珠》，是為全球首次由A.I.合唱團，結合機器創作的視覺敘事而產生的沉浸式音畫，在音樂指揮及交響樂團實時互動下完成的人機共創共演。