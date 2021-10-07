中大賽馬會「智」為未來計劃　創建人工智能教學資源套

近年科技發展迅速，人工智能（AI）被視為未來新趨勢。由香港賽馬會慈善信託基金捐助，香港中文大學工程學院及教育學院聯合主辦的中大賽馬會「智」為未來計劃，日前舉辦「人工智能教學資源套」發布會，公布首套由中大與中學共建的AI課程 ─《香港人工智能教育初中課程—教學資源套》，計劃為本地初中學生提供更全面、優質的創科教育，培訓新一代科研人才，引領香港走入數碼新時代。



中大賽馬會「智」為未來計劃由賽馬會慈善信託基金捐助於2019年開始，並由中文大學聯同六間先導學校合力設計及編寫AI課程，創建一套涵蓋AI基本原理、應用層面、倫理和未來工作等範疇的教學資源套，題材全面易理解，更融入許多本地和海外有關AI的生活例子，同時提供硬件教材、網上資源輔助教學。資源套分學生及教師兩個版本，附有工作紙、教學指引和教案示例。過去兩年間，已有三十多間本地中學進行試教，當中有超過5千名師生參與。

香港特別行政區政府創新及科技局副局長鍾偉强博士（圖中）、香港賽馬會慈善事務部主管應鳳秀女士（圖右二）、中大副校長潘偉賢教授（圖左二）和協理副校長王淑英教授（圖左一）一同參與發布會，應女士讚賞教學資源套為香港中學創建全面及有系統的AI 課程框架，提供教學材料。「馬會向來十分重視青年教育及人才培訓，我們期望計劃能為AI課程納入本地正規教育提供具參考價值的指標，有助培育新一代創科人才，為香港構建智慧城市出一分力，貫徹馬會致力建設更美好社會的宗旨。」

（左起）中大賽馬會「智」為未來計劃先導學校拔萃女書院、民生書院、英華書院﹑中華基金中學﹑萬鈞伯裘書院和香港聖公會何明華會督中學的師生參與發布會，分享過去兩年教授和學習AI的深刻經歷。

AI教學資源套軟硬件兼備 助學生鞏固知識實踐所學

過去兩年受疫情影響，網上授課成為新常態，更添教學難度。尤其人工智能涵蓋的理論眾多，若缺乏課堂實踐，相對較難學習。中大賽馬會「智」為未來計劃開發的人工智能教學資源套軟、硬件兼備，不但有多元化的教材資源，更為配合計劃研發硬件教材AI智能車CUHK-JC iCar，輔助AI教學。中華基金中學曾家灝老師指，中大將智能車的模擬器轉換成網上操作，同學可在網上調校功能設定、改善車的設計等等，再觀察自動駕駛系統的變化，有助學生實踐課堂所學、鞏固知識，減少缺乏實體課堂的教學困難：「全班同學可一同（在網上）合作，再比較各人的方案，同學在課後也可透過網上資源自行學習。」

除此之外，計劃同時設有網上學習平台，提供不同類型的教學資源，支援初中生自主學習。拔萃女書院容可兒同學指平台的評估練習和體驗活動，讓她對AI有更具體和深入的理解：「評估練習針對AI應用的生活例子，有不同題型，有助理解知識。而活動則可利用課堂上學到的AI原理，結合不同章節所教授的AI功能，延伸至不同層面上，包括視覺、聽覺和語言。」她又指，是次課程是她首次將AI知識運用於實體產品上：「可利用學到的知識，製作提高生活效率的智能產品，如我們曾於CUHK-JC iCar上運用人臉識別的技巧，做到人臉追蹤。透過真實操作，過程中會碰到困難，也會思考原理，增添了不少樂趣。」

教材全面資訊深入淺出 助初中生及早學習AI應對急促科技發展

計劃的教學資源套教師顧問團隊的崇真書院葛蔭南老師表示，相較傳統的人工智能教材，計劃的資源套涵蓋知識、技術及道德倫理3大層面，較為全面。而當中也有充足的教師指引、課堂計劃，內容深入淺出，學生更可自行循資源套上的每個章節自學，「資源套融入好多本地、外國有關AI的生動題材，配合網上平台（的教學資源），學生更容易代入和理解。」人工智能雖然方便，但亦有人用作發佈假新聞，或進行詐騙，故資源套更設教授道德倫理的章節，使學生在學習AI的同時，也學習正確的使用態度和道德規範，善用科技。

不過，縱使教學資源套的內容易於理解，老師於任教前也要做好選材，了解哪些層面的知識較適合學生，設計教學流程。香港聖公會何明華會督中學甄耀榮老師表示資源套的內容豐富亦仔細，但他建議可將不同章節分等級，如入門、進階或高級版等等，方便老師配合教程挑選教材，節省準備時間。

是次計劃的資源套針對初中教學，同為教師顧問團隊的香港培正中學馬凱雄老師指做法甚具前瞻性，因現時正值急促科技發展的年代，讓初中生建立AI基礎認知，了解運作原理，是恰到好處的時機，「我們預計未來10年內，許多工種都會消失，但同時亦會有好多與AI相關的新工種出現。現在開始AI教學，正正希望能讓同學提早做好準備，迎接這些大學新學科、職場新工種。否則留待AI『殺到埋身』時才教，同學或感迷惘及陌生，完全未準備好。」及早教授AI知識，更可推動學生參與研發創新科技，提出一些嶄新、有創意的科研構思，藉以孕育科研人才。

（資料及相片由客戶提供）