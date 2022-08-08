DSE｜港大直接取錄82人　皇仁仔升讀BBA　盼改善少數族裔待遇

JUPAS將於8月10日上午9時正式放榜，正當衆DSE考生緊張等待結果，兩名學生關銘華（Chris）及邵迪藍（Alex）6月尾已透過首屆學校推薦直接錄取計劃被香港大學工商管理學學士（國際商業及環球管理）課程和環球工程與商業課程(雙學位課程)錄取。此前，兩人校内預計成績都足夠入讀課程。



Chris在今年DSE獲三科5**、兩科5*及兩科5優異成績，Alex考獲最佳5科26分佳績。被問到爲何選擇此計劃，Chris稱是「為自己多舖條後路」，而他在提交申請時展示出對課程的充足認識，另外也在申請表分享參與課外活動的經驗；ALex則表示，過往一直有參加工程相關的機械人比賽，也有參與商業的課外活動，認爲自己興趣與計劃匹配，他在面試時亦流露出對課程的興趣。兩人認爲，這些都是自己的「加分位」。



DSE考生關銘華（Chris，右）及邵迪藍（Alex，左）獲香港大學工商管理學學士（國際商業及環球管理）課程和環球工程與商業課程(雙學位課程)錄取。（蕭博禧攝）

首屆學校推薦直接錄取計劃共收到來自403間中學的766份有效提名，各大學在DSE放榜前，向195名獲錄取學生發出直接錄取通知，成功率約25.5%。當局表示，最終有186名學生接受錄取。香港大學今年透過這個計劃錄取82名學生。

聖公會曾肇添學生志向研究機械人

Chris對能在衆多優勢的競爭者中脫穎而出感驚喜及榮幸。他中學就讀皇仁書院，在學時參與英文辯論隊，中四及中五時參與JA學生營商體驗計劃。Chris表示，自小對環球經濟及商業資訊充滿興趣，如2008年雷曼事件，而他也在一次談訪巴基斯坦裔得知有人因膚色問題不獲企業取錄，他希望可改善少數族裔及傷健人士遇不公平的情況，並在畢業後加入智庫或諮詢公司。

Alex中學就讀聖公會曾肇添中學，興趣是製作機械人及接觸電子零件。對於獲直接取錄，他認爲是校方對自己的肯定，對此感開心。Alex透露中學原有三人申請此計劃，但有兩人經考慮後轉爲報名校長推薦計劃。對於未來，他期望在課程學到工程知識，而商業知識可幫助他學習與客人交流，他畢業後希望向機械人學方面發展。

面試問疫情及道德問題 寄語學生多參與活動確立興趣

有關大學面試情況，Chris憶述教授問他疫情會否對香港經濟帶來較正面影響，他當時答有，稱在家工作可提升生產力，網上銷售可節省運營成本及面對更多客戶。Alex指他以小組討論形式進行面試，憶述當時在討論無人駕駛車發生交通意外的道德責任有深刻討論。

被問到有甚麽説話寄語師弟妹，Chris稱「Work hard, play hard」，他認爲學業上要自律，興趣上則要多嘗試。Chris建議學生在初中多參與不同活動，然後在高中加深鑽研有興趣的知識；Alex則認爲除了自律，要趁讀中學確立興趣，找到人生方向，「咁樣做嘅嘢同能力方面都會好好多」。