施政報告｜中大就本港高等教育發展提交建議書　倡三方面提升實力

特首李家超將於10月19日發表上任後首份《施政報告》，中文大學今日（10日）向政府提出3大政策建議，包括發展知識型經濟、發展未來技能及知識、拓展海外學生來源，以助本港大學融入國家發展大局。



建議書詳述香港高等教育體系應如何發展，以確保大學能為青年人全面發展創造更多機會，並提出切實可行的方案，讓本港大學進一步為國家發展作出貢獻，促進國家與世界接軌。

針對本港研究及創新能力、發展知識型經濟，中大建議政府投放資源於具潛力的研究基建，例如新一代量子運算設備，並以投放於科研的資金達至本地生產總值（GDP）1.5% 或以上為目標。同時建議政府擴大「傑出創科學人計畫」規模，吸引內地科研機構於北部都會區設立基地。

因應未來社會發展趨勢，中大建議推動大學與慈善機構協作，讓大學研究更廣泛應用於社區，同時建議政府擴大業界與本科生教育課程的合作，並且加強社區為本教育課程及服務學習活動。另外，中大建議政府增加修課式碩士課程學額，提升年輕人的職業技能。

對於吸引海外學生來港留學，中大建議政府投放更多資源設立獎學金及財政援助計畫，例如設立「全球精英獎學金計畫」，吸引全球最頂尖人才來港接受大學教育，同時鼓勵更多來自一帶一路國家的學生來港升學。中大同時提出設立嶄新的「全球大灣區2+2」學位課程，讓學生受惠於兩地教育長處。