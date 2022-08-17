香港青聯辦京港故宮文化交流會　麥美娟稱有助青年認識祖國

香港青聯及香港青聯學生交流網路於8月16日在香港故宮文化博物館舉行「暢遊故宮．細味中華」北京香港故宮文化交流暨「雲遊文藝」實習計劃交流及分享會。活動邀請曾到北京故宮博物院實習的香港學生與北京故宮博物院的老師進行網上交流活動，並與民政及青年事務局局長麥美娟及香港故宮文化博物館館長吳志華等一同參觀香港故宮博物館。



首個京港故宮連線學生交流活動

活動是慶祝香港特區成立25周年，邀請北京故宮博物院代表與實習生進行網上實時交流，北京故宮博物院的老師提到北京故宮有責任向世界及香港故宮推廣中華文化，以增強香港青少年對中國傳統文化的認識。

麥美娟表示香港青聯舉辦實習活動，讓青少年能夠到北京博物館實習，親身體驗國情，實在是一個難得的機會，並希望日後多舉辦相關活動，帶領香港青年人認識祖國。

局長、館長與學生一同閉館參觀

麥美娟在吳志華陪同下，與參加學生一起閉館參觀香港故宮。麥美娟表示館內有很多珍貴藏品讓市民了解中華文化，吳志華稱香港故宮文化博物館面向世界群眾訴說中國故事，對於香港作為一個中華藝術文化中心發揮很大作用。

民政及青年事務局局長麥美娟女士與學生們參觀香港故宮文化博物館。（香港青年聯會提供）

香港青聯主席楊政龍指出香港故宮博物館展現國家對香港文化藝術發展的重視，日後將會成為宣揚中華文化其中一個對外窗口。

香港青年聯會主席楊政龍稱此是北京故宮博物院最大規模的藏品出境外借，當中大部分文物更是首次在香港故宮展出。（香港青年聯會提供）

「雲遊文藝」實習計劃

疫情影響兩地文化交流，故香港青聯及香港青聯學生交流網路推出「雲遊文藝」線上實習計劃，為文博及歷史背景的同學提供國家級博物館的實習崗位，今年有33個崗位讓青年人認識香港在中國文化所佔地位，了解國家歷史，加深對民族和中華文化的認同感。