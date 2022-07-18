香港故宮︱盤點歷朝二創《洛神賦圖》打造仕女畫IP︱阿難專欄

續上期，再談談《洛神賦圖》。

「洛神」這個IP的建構過程可謂集中國詩、書、畫最殿堂級大師參與於一身，它的文本源自曹植《洛神賦》，圖像由顧愷之所繪（今摹本），後來又有書法名家王獻之寫的字帖加持（現存只有《洛神賦十三行》拓本），這些文化背景讓《洛神賦圖》成為中國畫壇重要經典。

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《洛神賦圖》開連續敘事手卷國畫先河

除此之外，它在人物畫敘事模式上也開了手卷畫新先河。

從傳世畫像石刻中可見，漢代人像畫敘事結構以「同發式構圖法」為主流，即圖畫在訴說一個故事時，只單以一幅圖像描繪故事中所有高潮情節，此外並無任何敘述上的起承轉合，閱讀者本身要對故事內容十分熟悉，才可以知道整件事上文下理，當中經典的例子要數漢代武梁祠的《荊軻刺秦王圖》。而漢代人像畫大多是以歷史故事，儒家道德教化為主題，縱然有女性題材，基本上都是環繞守節、重德為記述目的。

武梁祠《荊軻刺秦王》石刻圖

到了《洛神賦圖》成畫年代，中國繪畫開始了連續敘事的構圖法，除了有更複雜的人物與山水關係外，善用長卷特點讓整幅圖畫交代故事情節轉化，時間和空間的連續與轉換（這種多圖敘一事的佈局在漢代畫像磚較少見）。以《洛神賦圖》為例，整幅手卷基本上一如曹植《洛神賦》原文情節，據次分為〈懈逅〉、〈定情〉、〈情變〉、〈分離〉和〈悵歸〉來交代故事來龍去脈。又歸因於魏晉時代玄學興起，儒家道德枷鎖解脫下創作題材得以創新，《洛神賦圖》開創了繪畫以男女間纏綿悱惻與傾慕相思之情的繪畫主題。

人物畫的連續敘事結構自《洛神賦圖》起屢有代表作，後續經典作品有五代顧閎中《韓熙載夜宴圖》；直至五代周文矩《重屏會棋圖》在單一畫幅內交代了過去、現在和未來將會發生的情節，才再有圖像敘事結構上的再創新。

傳顧愷之《洛神賦圖》北京甲本中的洛神(北京故宮博物院)

說《洛神賦圖》是中國人物畫重要典範，是因為「洛神」這個IP此後歷朝都有挪用和轉化。例如故宮館展出成畫於北宋的《洛神賦圖》北京甲本，如上一期所說，曹植《洛神賦》原文對美人有極多抽象描述是極難用圖像表述，所以北京甲本的畫師將圖像詮釋重心，更多著墨於在原文中提及但較少描述的神話部份，強調了女媧（馮夷鳴鼓，女媧清歌）、屏翳（屏翳收風，川後靜波）、海龍和雲車（六龍儼其齊首，載雲車之容裔）等神仙怪獸的出現，借這些圖像豐富原文故事中的奇幻世界之感。而到了乾隆晚年，他特旨宮廷畫師丁觀鵬根據其鑑賞諸本《洛神賦圖》心得，加入西洋畫技法，創造出淡化北京甲本中的神怪內容，圖像更世俗化的《摹顧愷之洛神賦圖》，這些藝術轉化無不與歷朝流行的美學思潮尤關。

洛神成仕女畫參考原型

「洛神」這個IP自誕生伊始即已走出了儒家的道德規範，所以此後歷朝的畫家不斷在這個角色上加入二創元素，成為歷久常新不斷翻炒的題材，到宋代文人畫開啟了「仕女畫」分科，《洛神圖》由原本人物與山水結合，變成人物成為畫中唯一元素的圖像，洛神也變成明清兩朝仕女畫的取材原型之一。

元末衛九鼎（?-?）《洛神圖》以白描形式勾勒女神的飄逸脫俗

例如明代仇英（1494-1552）因其洛神圖重視詮釋原文離別之意，畫中洛神以右手撫腮，左手扶帶，姿態極具閨怨之感，或因此而給明代好利商賈看中，認為此畫集女性之美與宮怨形象於一身，正好迎合當時仕女畫的高度市場需求，偷偷改以「美人春思」為題以待高價沽售。仇英這幅作品著錄於清宮《石渠寶笈三編》，《石渠》編者根據畫中人物造型和細節元素，已指出這幅畫「所繪乃洛神」，指出畫名《美人思春圖》是後人改置題跋造假而成。

仇英《美人春思圖》(台北故宮博物院)

「洛神」這IP時至近代轉化成象徵愛情的符號，成為寄意愛情的仕女參考原型，例如2021年在北京保利拍賣會中，以人民幣9700萬元成交的傅抱石（1904-1965）《為羅時慧作柳蔭仕女圖》（1945年），根據藝術史家石守謙的觀點，傅抱石將洛神形象轉用，讓洛神代表最美女子這個傳統主題，轉化成他在抗戰期間，對妻子羅時慧的讚美，亦將曹植原文相思相慕之情意，轉化成他與妻子患難與共，忠貞不渝的愛情表述。

傅抱石《為羅時慧作柳蔭仕女圖》（保利）

餘話

《洛神賦圖》北京甲本高清圖，可在北京故宮博物院官網免費閱覽。香港故宮館開幕至今，筆者仍未有機會參觀，本月中經官網購票只餘50元門票可買，無法買到120元特展門票。當筆者已購本月下旬50元門票時，才有朋友教可到淘寶的旅行社買香港的特展票。未幾香港故宮館公布再開售八月門票，一波三折，仍未有機會親睹特展文物。

這專欄承蒙喜愛國畫的讀者厚愛，連載了四期，有緣再會！

作者簡介︱阿難，前教育工作者，參研佛學，迷於長物，喜歡從古物中看趣味。



（專欄「阿難說器」每雙周刊出，圖由作者提供，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）