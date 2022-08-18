都會大學頒發逾1400萬獎助學金創新高　校長林群聲：已復辦遊學團

都會大學昨日（8月16日）舉行奬助學金頒授典禮，向逾1400名學生獲頒發超過1400萬元獎助學金，以嘉許他們的傑出表現及為有需要的學生提供支援。除此之外，典禮上亦有超過900名學生獲頒授超過1600萬元的「自資專上奬學金計劃」獎學金。



都大校董會主席黃天祥在典禮上向獎助學金捐助人表示感謝，認為今年獎助學金頒發數額再創新高令校方感到興奮之餘，亦代表各界人士對大學的定位和發展方向表示認同。都大校長林群聲恭賀在典禮上的得獎學生，並提到學校已復辦遊學團，希望疫情緩和後可以提供更外海內外交流機會。



都會大學昨日舉行2021至2022年度奬助學金頒授典禮。（都會大學提供）

都大於昨日舉行2021至2022年度奬助學金頒授典禮，出席典禮的人士包括約500名來自不同界別的捐助人、商界領袖、得獎學生和其家長，以及大學教職員。

校董會主席黃天祥致辭時感謝所有捐助人對校方的支持，並指今年獎助學金數字再創新高，代表都大發展和方向受到肯定，令他們感到鼓舞之餘，亦成為同學們發奮向上的推動力。校長林群聲致辭時恭賀得獎學生，寄語他們繼續發揮所長，同時提到學校停辦了2年的遊學團已於今年復辦，希望疫情緩和後可以提供更外海內外的交流及實習機會，豐富同學的體驗及閱歷。

修讀創意廣告及媒體設計課程的伍咏彤同學在學術及社區藝術活動上都有優秀的表現，獲頒「滙豐粵港澳大灣區（香港）獎學金」及「自資專上獎學金計劃卓越表現獎學金」獎學金。伍同學表示，感謝大學導師的指導及同學的支持，認為在都大學習亦令她提升了對追求藝術的興趣和堅持。

另外一位來自工商管理課程的學生鄭潔漩則獲頒發「香港潮州商會獎學金」，她對能夠獲獎感到非常高興，感謝捐助機構的慷慨捐款及肯定。鄭同學計劃運用獎學金報讀與資訊科技相關的課程，裝備自己及提升競爭力。