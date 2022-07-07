都會大學新開辦醫療化驗學士及碩士課程　十月增設物理治療中心

都會大學將於今年及明年分別開辦「醫療化驗科學理學碩士」課程及「醫療化驗科學（榮譽）理學士」全日制本科課程，大學將新建面積約7,000平方呎的醫療化驗科學專用實驗室，現有生物及化學分析實驗室，亦會供醫療化驗教學，預計每年可提供60名醫療化驗人才。

另外，都大正籌備開設物理治療中心，以非牟利模式營運，本科生亦會到中心進行實習，預計將於10月開始投入服務。

都大校長林群聲表示，近年移民潮等種種因素下，教職員流失率嚴重的科目，有高達20%教員離任，現時正不斷招聘教員填補空缺。他又指，學校與學生關係良好，早前亦有出席學生會的就職典禮，認為學生會有助校方將消息傳播到學生當中。



香港都會大學校長林群聲今日（7日）與傳媒聚會，分享大學最新發展。都大計劃於今年及明年分別開辦醫療化驗科學理學碩士課程，以及醫療化驗科學（榮譽）理學士全日制本科課程。該校去年已獲教育局自資專上教育提升及啟動補助金計劃撥款4,000萬元，用作開辦有關課程的起動資助。林群聲指，疫情下發現本港化驗師人力資源不足，眼見本港有相關需求，便推出課程，出一分力培育人才。

林群聲表示，大學將會新建醫療化驗科學專用實驗室，面積約7,000平方呎，並購置先進專業醫療化驗儀器。校園内現有近4,000平方呎的生物及化學分析實驗室，亦會用作醫療化驗教學。相關課程將交由醫務化驗的管理委員會評審，林群聲指，對課程相當有「百分百信心」，首屆畢業生可在完成課程後取得相關專業資格，預計每年為香港提供60名醫療化驗專業人才。

都大擬設非牟利物理治療中心 為市民提供服務

另外，都大正籌備開設物理治療中心，以非牟利模式營運，開放予市民求診，主要提供包括肌肉、骨骼及運動物理治療，將於10月開始投入運作，而該校物理治療本科生亦將於資深物理治療師指導下，在該中心實習。林群聲指，中心集教學、實習及社區服務於一身，可提供物理治療服務予大學成員及社區人士。

都大亦將推行一系列提升教學措施，包括新「五改三」學分改制，讓學生可更靈活修讀主修科以外的科目，目標於2023年完成改制；另外亦計劃拓展校園，包括於紅磡Y83學生宿舍增設48個校外宿位，預計最快可於22/23年入住。校方亦計劃租用觀塘商廈單位，作部份行政及支援部門辦公室，騰出空間作教學用途。

有意將《國安法》及國安教育為計學分科目

林群聲續說，將引入大學核心教學單元，分別為「誠信」、「公正」、「毅力」及「創新」，培育學生成為專業人才、負責任的公民和國民。他又指，該校會將國安教育的精髓融入四個單元中，例如在誠信單元，包括教學生守法等主題，又表示有意將原有的《國安法》及國安教育變為計學分科目。

移民潮下有學系教員流失率達兩成

移民潮下，各院校均出現教師流失情況，林群聲透露，該校部份學系也出現教師流失，最嚴重的學系有20%教師離職，不過大學亦已招聘教員填補空缺，他形容情況屬挑戰而非危機。

收生方面，林群聲指，近年學生接受都大學位的比例稍有下降，「以往十個有七個，𠵱家可能六個」，但整體收生沒有問題。他又透露，今年透過聯招報讀都大課程的人數更不跌反升，日後會加強與中學生及公眾聯繫介紹該校課程，「做得好都要比人知」。

林群聲續說，「好珍惜同學生個關係」，指與學生會關係緊密，早前亦有出席學生會的就職典禮。他認為學生會在校方與學生溝通中充當重要角色，「好多時學生會Instagram轉發，啲同學就收到。」