都會大學新開辦醫療化驗學士及碩士課程　十月增設物理治療中心

撰文：馬煒傑
出版：更新：

都會大學將於今年及明年分別開辦「醫療化驗科學理學碩士」課程及「醫療化驗科學（榮譽）理學士」全日制本科課程，大學將新建面積約7,000平方呎的醫療化驗科學專用實驗室，現有生物及化學分析實驗室，亦會供醫療化驗教學，預計每年可提供60名醫療化驗人才。
另外，都大正籌備開設物理治療中心，以非牟利模式營運，本科生亦會到中心進行實習，預計將於10月開始投入服務。
都大校長林群聲表示，近年移民潮等種種因素下，教職員流失率嚴重的科目，有高達20%教員離任，現時正不斷招聘教員填補空缺。他又指，學校與學生關係良好，早前亦有出席學生會的就職典禮，認為學生會有助校方將消息傳播到學生當中。

香港都會大學校長林群聲今日（7日）與傳媒聚會，分享大學最新發展。都大計劃於今年及明年分別開辦醫療化驗科學理學碩士課程，以及醫療化驗科學（榮譽）理學士全日制本科課程。該校去年已獲教育局自資專上教育提升及啟動補助金計劃撥款4,000萬元，用作開辦有關課程的起動資助。林群聲指，疫情下發現本港化驗師人力資源不足，眼見本港有相關需求，便推出課程，出一分力培育人才。

林群聲表示，大學將會新建醫療化驗科學專用實驗室，面積約7,000平方呎，並購置先進專業醫療化驗儀器。校園内現有近4,000平方呎的生物及化學分析實驗室，亦會用作醫療化驗教學。相關課程將交由醫務化驗的管理委員會評審，林群聲指，對課程相當有「百分百信心」，首屆畢業生可在完成課程後取得相關專業資格，預計每年為香港提供60名醫療化驗專業人才。

都大擬設非牟利物理治療中心　為市民提供服務

另外，都大正籌備開設物理治療中心，以非牟利模式營運，開放予市民求診，主要提供包括肌肉、骨骼及運動物理治療，將於10月開始投入運作，而該校物理治療本科生亦將於資深物理治療師指導下，在該中心實習。林群聲指，中心集教學、實習及社區服務於一身，可提供物理治療服務予大學成員及社區人士。

都大亦將推行一系列提升教學措施，包括新「五改三」學分改制，讓學生可更靈活修讀主修科以外的科目，目標於2023年完成改制；另外亦計劃拓展校園，包括於紅磡Y83學生宿舍增設48個校外宿位，預計最快可於22/23年入住。校方亦計劃租用觀塘商廈單位，作部份行政及支援部門辦公室，騰出空間作教學用途。

有意將《國安法》及國安教育為計學分科目

林群聲續說，將引入大學核心教學單元，分別為「誠信」、「公正」、「毅力」及「創新」，培育學生成為專業人才、負責任的公民和國民。他又指，該校會將國安教育的精髓融入四個單元中，例如在誠信單元，包括教學生守法等主題，又表示有意將原有的《國安法》及國安教育變為計學分科目。

移民潮下有學系教員流失率達兩成

移民潮下，各院校均出現教師流失情況，林群聲透露，該校部份學系也出現教師流失，最嚴重的學系有20%教師離職，不過大學亦已招聘教員填補空缺，他形容情況屬挑戰而非危機。

收生方面，林群聲指，近年學生接受都大學位的比例稍有下降，「以往十個有七個，𠵱家可能六個」，但整體收生沒有問題。他又透露，今年透過聯招報讀都大課程的人數更不跌反升，日後會加強與中學生及公眾聯繫介紹該校課程，「做得好都要比人知」。

林群聲續說，「好珍惜同學生個關係」，指與學生會關係緊密，早前亦有出席學生會的就職典禮。他認為學生會在校方與學生溝通中充當重要角色，「好多時學生會Instagram轉發，啲同學就收到。」

都大推彈性收生安排　中或英DSE僅達第二級仍可入讀　但設一條件都大物理治療推獎學金　入學後保持成績理想可免學費完成四年課程疫情｜都大設熱線中心跟進患者　護士學生助染疫老夫婦到診所求診都大研發出可用於口罩殺病毒技術　創科局長：期望更多科研落地物理治療師缺人畢業起薪3萬　都大物理治療課程加學額　16人爭1位
都會大學
你可能感興趣