疫情下關注學生精神健康　教育局推關愛活動織安全網

2019新冠病毒影響學生在校學習生活，學生的精神健康問題成為重要的關注議題。為了學生能在新學年適應校園生活及提升抗逆力，教育局推出新一輪促進學生精神健康的關愛活動，鼓勵學校、家長及學生踴躍參與。



隨著疫情稍緩和，全港學校陸續復課，但師生上學前仍要自行快測檢測。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

舉辦全港性網上研討會

在學校方面，教育局將於本年8月22日（中學）及23日（小學）舉辦全港性網上研討會，由大學學者、學校代表及教育心理學家等，從不同角度協助中小學校長、副校長、輔導老師和學校社工及早識別和照顧學生的精神健康需求，提神學生的抗逆力和校園歸屬感。例如香港中文大學逸夫書院院長梁耀堅會講解「如何提升學生的抗逆力」、教育局教育心理學家陳慧敏和黃明欣會講解「如何裝備學生面對新學年的挑戰」等。

主題式「守門人」網上工作坊

在家長方面，教育局將於2022/2023學年為全港中小學得學生家長推出主題式「守門人」網上工作坊，主題包括如何幫孩子適應轉變、面對考試和提升彈性思維等。

「學生守護大使」計劃2.0

在學生方面，教育局為增強朋輩的互相支援和守望，計劃在2023年1月至8月推出「學生守護大使」計劃2.0，將邀請10至15所中學參與，每所學校甄選10至25名中三至中四的學生接受守護大使校本培訓，以推廣友善互助的校園文化。