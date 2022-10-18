科大校長史維周四離任　向師生發道別信

香港科技大學校長史維將於明天（19日）離任，由前副校、港區全國人代葉玉如接任。 史維向全校師生發出「告別信」，指過去走過了一段非凡的旅程，並向同事、校友及學生致謝。他又指，早在本港推廣創新、創業及獨創性前，科大早已實踐有關理念，即使未有提供有關學科，但不少校友已是校長、藝人、運動員等，以自己的方式發亮。



香港科技大學校長史維在信中表示，科大體現了香港對高等教育的雄心及追求，同時亦成為新思維及經濟發展的引擎。透過校內的聲譽，正正印證了相關願景。

史維指出，早在本港流行創新、創業及獨創性前，科大已實踐了相關理念，科大的教職員、學生及校友便是例子之一。他解釋，即使科大未有提供相關學位，但不少校友已成為老師、中小學的教長、歌手、藝人、廚師、機師或運動員，以自己的方式發光發熱。

他亦指，科大現有兩個校舍，分別位於清水灣及廣洲南沙。即使兩個校舍的財務、法律不同，但仍會努力實現其願景，使兩校的教育、研究、社會貢獻融入，令科大成為全球高等教育的開拓者。