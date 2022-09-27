廉署控科大兩前供應商涉瞞利益　串謀兼任教員詐騙採購約400萬元

廉政公署本周一（26日）落案起訴兩名科大前供應商經營者，涉嫌串謀一名時任科大兼任副教授人士，於2011年至2019年期間，在17項招標及採購活動中，隱瞞該名兼任副教授與供應商之間的權益，涉款共約400萬元。二人涉嫌違反3項串謀詐騙，及14項欺詐，周三（28日）將在東區裁判法院應訊。



廉政公署。（資料圖片）

被告歐陽兆㷨（42歲），為駿科（亞洲）製藥有限公司獨資董事及股東；以及楊兆安（40歲），為高準檢驗及檢測有限公司獨資董事及股東。二人共涉及17項罪名，當中3項屬串謀詐騙，違反普通法；以及14項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A條。

駿科在2012年中成立，是一間醫療用品供應商。案發時，被告楊兆安為獨資董事及股東，另一名被告歐陽兆㷨則在同年底，取代楊兆安出任有關職位。至於高準於案發時，則提供環境測試服務，楊兆安在2011年底，成為其獨資董事及股東。

兩供應商提供實驗室儀器採購及測試服務

案件發生在2011年9月至2019年2月期間，科大化學系一名兼任副教授，進行共17項招標及採購活動，為科大及其附屬公司，向其擁有直接或間接財務權益的駿科及高準，採購多項實驗室儀器及測試服務，涉款共約400萬元。

根據科大規例，該名兼任副教授須在委聘任何供應商前，申報與供應商的利益衝突；供應商亦須申報是否與科大職員存在任何利益。

香港科技大學。（資料圖片）

兩被告隱瞞涉事兼任副教授在公司的權益

控罪指，兩名被告涉嫌分別與該兼任副教授串謀詐騙科大，在該兼任副教授有責任預先披露任何利益衝突的情況下，隱瞞對方在駿科及高準的權益，誘使科大就其中3項招標及採購活動委聘駿科及高準，以致科大全數繳付發票款項。

餘下控罪指，兩名被告涉嫌與該兼任副教授，一同隱瞞駿科或高準的權益，誘使科大或其附屬公司，在其他14項招標及採購活動中，委聘駿科及高準。

廉署表示，早前接獲貪污投訴後展開調查，並向律政司徵詢法律意見，落案起訴兩名被告，相關調查仍在進行。二人已獲廉署准予保釋，將於周三（28日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院。此外，科大在廉署調查案件期間，亦提供全面協助。