火博士陳鈞傑捲入桃色風波　科大稱正跟進事件：涉事教職員現休假

人稱「火博士」的科技大學化學系講師陳鈞傑，不時在電視節目擔任專家解答不同化學疑難。昨日（13日），一名科大女生在社交媒體發文指，一直視陳為很親密朋友，惟自2020年9月起被陳要求為他自慰。該女學生稱，當時因非常害怕未有拒絕，但事後「覺得自己好污糟」，之後陳再多次提出同類要求，上月更要求口交。



事件在網上引來熱議，科大晚上回覆表示正了解及跟進，並已向有關學生提供輔導，而涉事教職員現正休假。記者今曾致電嘗試聯絡陳鈞傑了解事件，至晚上仍未有人接聽。



女學生稱入讀科大前已認識陳鈞傑

網名女學生昨晚在其Instagram帳戶表示，與陳鈞傑於2018年因活動相識，之後陳有時會在科大辦公室抱着她睡覺，但女生表示只視陳為親密朋友，而陳當時有女朋友。

女學生形容感到傷害 希望公開事件後「會真正放低到」

她表示其後於2020年入讀科大，到9月時陳鈞傑要求為他自慰，當時感到非常害怕，未有拒絕，但事後「覺得自己好污糟」並痛哭。她續指，之後陳多次提出相同要求，到今年9月更要求口交。她表示，感到一直受到傷害，希望公開事件後「會真正放低到」。

科技大學（資料圖片）

科大已向該學生提供輔導 涉事教員職務由其他教員接替

記者今曾致電嘗試聯絡陳鈞傑了解事件，至晚上仍未有人接聽。科大回覆稱，正了解及跟進網上流傳一宗牽涉本校教職員及學生的事件，並已向該學生提供適當輔導；而涉事教職員現正休假，大學已安排其他教職員接替其教學職務。