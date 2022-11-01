大學開關︱科大本月逢周末准公眾入校園　七間大學有兩間仍極嚴

香港科技大學將由11月5日（本周六）開始放寬進入校園管制，逢周末開放予公眾使用，並將會於12月1日起每日開放，訪客滿足疫苗通行證要求即可進入校園。



現時港大、浸大及嶺大均容許公眾進入校園範圍，而訪客入中大則需登記身份證。在2019年反修例風波時受到嚴重破壞的城大，需要在閘機拍有效學校證件才可以進入，訪客需由校內人士帶領及登記身份證；另一同樣受到破壞的理大，也保留較嚴的限制，訪客需預先登記，作出健康申報並符合特區政府疫苗通行證要求，才可以進入校園。



在2019年反修例風波後，多間大學加強保安，只限教職員及學生進入，不再向社區開放，只限獲邀訪客進入；其後新冠疫情殺到，為推動學校成員打疫苗，在校園實行疫苗通行證政策，進入校園人士須滿足疫苗通行證要求。

科大上周公布，由11月5日起放寬入內限制，訪客只要出示安心出行並乎合疫苗通行證要求，便可以進入校園，12月1日起更每日開放。

科大表示將於11月5日起放寬現時實施的人流管制措施，訪客只要出示安心出行並乎合疫苗通行證要求，便可以進入校園。（鄭子峰攝/資料圖片）

港大率先解禁 4月中起訪客進入免登記

浸大、港大及嶺大早已容許一般公眾以訪客身份隨時進入校園，當中港大是第一間解禁的大學。

港大於4月19日開始便重新開放所有出入口，訪客進入校園範圍時不需要事先向校方登記，但要符合疫苗通行證要求，任何人進入校園須打齊三針疫苗，並要掃瞄安心出行二維碼，而當要進入校園內食肆時，要另外再掃瞄食肆的二維碼，並符合第三階段疫苗通行證要求才可進入用餐。

嶺大5月起放寬 浸大10月初撤銷預先登記制度

嶺大則於今年5月時表示，鑑於香港疫情趨於穩定，大學決定於5月18日起對公眾重新開放校園，而所有進入校園的人必須符合疫苗通行證要求，並且必須用安心出行應用程式與進行溫度檢查及始終佩戴口罩，亦應嚴格遵守大學的疫情預防措施。

浸大在10月8日時指為促進逐步恢復正常校園生活而解禁，取消訪客登記及健康申報的要求，唯出入時仍需掃瞄安心出行二維碼，而進入指定處所及出席大型活動時，需要遵守疫苗通行證指示。而學生進行面授課堂時，則需要必須符合第三階段疫苗通行證要求，才可上課。

訪客需要於校園入口處登記其身份證或其他身份證明文件，方可進入校園。（資料圖片）

符疫苗通行證要求 登記身份證可入中大

中大方面，亦是只要師生及訪問符合疫苗通行證要求，以及掃瞄校方的安心出行二維碼後便可以進入校園範圍。不過自從反修例事件後，中大於2021年8月實施的校園出入管制措施依然維持，師生需要持有智能卡作驗證，而訪客則需要於校園入口處登記其身份證或其他身份證明文件，方可進入校園。

訪客入城大、理大需先登記

城大方面，教職員、現屆學生、校友則需要出示有效證件，才可以進入大學校園。各部門的訪客亦需要出示由該部門所準備的有效證件才可以進入校園範圍，一般市民無有效證件不可進入校園範圍。城大校方表示，城大位處交通要道，大學以大學、教職員及學生的安全為重，自前年起密切留意疫情發展及作出應變，大學亦會繼續循從法例規定的防疫措施。

另外，訪客如要進入理大亦要事先登記，才可進入校園。理大表示，鑑於新冠疫情持續，所有訪客須在進入校園前預先進行登記，作出健康申報並符合特區政府疫苗通行證要求。理大又指校方將密切留意疫情發展，適時調整各項防疫安排，以配合政府防疫政策。