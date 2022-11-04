香港故宮辦雙城青年文化人才交流計劃　邀80京港大學生互動交流

香港故宮文化博物館舉辦「雙城青年文化人才交流計劃」，安排北京和香港兩地大學生進行為期兩年的藝術文化交流活動，促進兩地在文化、藝術和學術之間的交流，提升香港作為文化中心的地位。



計劃於早前舉辦啟動禮，並於今年11月起展開。首年計劃以「博物館及城市創新」為主題，甄選出北京和香港兩地各約40位學生參加一系列線上研討會、虛擬考察及對談分享創作意念及經驗。及後京港青年需二人一組，完成不同的任務並上載至網上平台分享。

計劃第二年將從兩個城市分別挑選最多8名參加者合共16人，參加為期兩個月的暑期學習計劃，於北京和香港參加實地考察、講座和工作坊，以及於香港的藝術文化機構或公司進行暑期實習。

參與是此計劃的學生是來自京港兩地的大學和大專院校，且擁有不同的教育背景。（香港故宮文化博物院提供）

是次計劃參加者來自北京和香港兩個城市的大專生，修讀的學科涵蓋文化研究、創意產業、歷史、建築、社會科學、數碼科技等，並有意投身藝術和文化行業。

香港故宮文化博物館董事局主席譚允芝表示，「雙城青年文化人才交流計劃」印證了香港故宮文化博物館致力於促進文化交流和推廣中華文化傳承的使命，並有信心這項計劃能培育和啟迪兩地未來的文化人才，拓展跨界文化社區，鞏固香港作為培養未來藝術及文化領袖的國際樞紐地位。（香港故宮文化博物院提供）

香港故宮文化博物館董事局主席譚允芝表示，「雙城青年文化人才交流計劃」印證了香港故宮文化博物館致力於促進文化交流和推廣中華文化傳承的使命，並有信心這項計劃能培育和啟迪兩地未來的文化人才，拓展跨界文化社區，鞏固香港作為培養未來藝術及文化領袖的國際樞紐地位。