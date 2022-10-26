教大新體育課程滲入生命教育　校內泳池划獨木舟學解難及救生技能

教育大學為了令學生可以在現實環境中學懂求生，並且反思生命的意義。該校健康與體育學系副系主任雷雄德博士首次嘗試透過戶外體驗式學習，將生命教育融入於體育課之中。



戶外體驗式學習課堂合照。（教育大學提供）

雷雄德指出，遇溺是全球意外死亡的第三大風險，單單在香港2012至2016年間遇溺死亡人數已經接近200人。惟不少家長較著重子女學業成績，未必投放時間及資源讓子女學習游泳。他引述一項本地調查指，估計全港懂得游泳的學生不足一半，情況有欠理想。

他因此希望在校內泳池營造風險可控的環境，使學生可以暫時離開舒適區，以訓練解難及求生技能。除獨木舟之外，雷雄德亦正構思利用泳池推廣水中健體，計劃添置多塊立划板，提供更多元化的水上運動讓學生參加。

圖為李欣彤，世界拯溺錦標賽2022女子青年組抛繩救生賽冠軍。（教育大學提供）

圖庶李嘉敏，健康教育課程兼讀制一年級生。（教育大學提供）

運動科學及教練榮譽理學士課程一年級生李欣彤是其中一位參與「救援」的學生，她雖然與隊友贏得世界拯溺錦標賽2022女子青年組抛繩救生賽冠軍，但仍然選修相關科目，希望「學懂不同的求生技能，可隨時幫助他人」。此外，班上亦有不諳泳術的學生，包括現職幼稚園教師李嘉敏，她是健康教育榮譽學士課程兼讀制的一年級學生，相信這些專業技能將有助日後的教學發展。