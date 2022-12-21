教育局撥款1.17億元資助三間專上院校　涵蓋四大人力需求殷切範疇

教育局宣布，「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」於2021/22年度撥款1.17億元，資助本港三間專上院校，項目涵蓋專職醫療、藝術科技、建築管理和供應鏈管理界別。



「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」於2021/22年度接獲19份申請，共有4個項目批出。其中都會大學獲7,390萬元資助，用於開設建築管理及測量學（榮譽）理學士學位課程，以及「新音樂及互動娛樂榮譽文學士」。另恒生大學獲1710萬元用作「教授智能決策分析以提升供應鏈及資訊管理課程」、東華學院獲2650萬元開設醫療影像學（榮譽）理學士學位課程。

教育局同時宣布，計劃2022/23年度撥款申請即日起接受申請，截止日期為2023年4月13日。計劃旨在資助合資格自資專上院校發展切合市場需要但成本高昂的課程，從而減輕學生的財政負擔，而每份建議書的資助上限一般為4200萬元。

都會大學表示，兩個課程均會於2024/25學年透過大學聯招收生，「新音樂及互動娛樂榮譽文學士」課程的學額為60個，而「建築管理及測量學（榮譽）理學士」一年級及高年級課程的學額合共為60個。