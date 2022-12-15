大專院校推電子學歷認證平台　簡化核實學歷程序打擊偽造證書

大學聯合電腦中心宣布設立電子學歷認證平台ACVP，19間參與計劃的大專院校及建造業議會畢業生，日後求職或求學時學生可透過平台將電子學歷分享予相關人士，簡化核實學歷程序，而2022年畢業生可率先使用系統。



大學聯合電腦中心由八大（香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、城市大學、浸會大學、嶺南大學及教育大學），以及十一間附屬成員（香港都會大學、職業訓練局、澳門大學、東華學院、香港演藝學院、香港恒生大學、香港珠海學院、明愛專上學院、香港樹仁大學、香港伍倫貢學院及建造業議會）所組成，由本學年起推出電子學歷認證平台。

參與使用ACVP的院校可以將畢業生的學歷證明數碼化上載至平台，學生日後求職或求學時，可以透過平台將電子學歷證明分享予相關人士，簡化核實學生的學歷證明程序，同時有助打擊偽造證書。

ACVP將儲存學生的學歷，包括畢業證書、成績報告，以及學歷證明書，網絡保安上採用了分散式帳本、智能合约、加密算法等區塊鏈技術，以保障私隱及資訊安全。所有上載予ACVP的學生學歷，均由參與的院校自行上載，並獲使用ACVP的所屬大學認可。

使用ACVP的院校會按各自的時間表為其畢業生安排服務，首批受惠的學生主要是2022年的畢業生，個別院校更將服務推及至2021年的畢業生，學生可自行決定是否使用ACVP管理個人學歷。ACVP會儲存畢業生所屬的參與院校上載的電子學歷證明。

大學聯合電腦中心相信，將來可透過ACVP制訂一個安全可靠的資料交換機制，為同學、院校及企業開發更多不同服務，長遠目標是將來或可在平台進行學分轉移及於取錄學生時作資訊交換。