港專配對學費補助金　合資格學生可獲$5000補助　鼓勵升學進修

香港專業進修學院將於明年推出民間配對學費補助金計劃「專．惠你」，計劃以1:1方式配對社會人士的捐贈，資助每名合資格學生一筆過5,000元學費。計劃涵蓋全日制及兼讀制課程學生，會先以兼讀制毅進文憑及應用教育文憑課程為試點，盼望能補助有意持續進修的中學畢業生，以及推動在職人士持續進修。



港專將按申請者的家庭狀況、個人經濟狀況、入學原因、畢業後的目標等考慮。獲批資助的學生可獲得一筆過5,000元學費補助，以鼓勵在職人士透過兼讀模式重投校園，提升個人競爭力，以及協助成績及經濟條件不佳的中學畢業生繼續升學。

2023年4月入學的兼讀制文憑課程學生將是首批受惠學生。為讓更多學生受惠，港專將以一對一形式配對捐款，首階段目標是向外募捐50萬元補助金，連同港專配對的同等金額，合共為學生提供100萬元學費補助金。

港專校長陳卓禧表示，希望藉著是次計劃協助有家庭經濟困難，但未能受惠於政府資助的「在職貧窮」、「N無」及「以炒散維生」等學生，鼓勵他們重返校園學習，未來希望能募捐更多補助金，將計劃擴大至更多課程。

港專學生發展部主管林燦森指，校方一直有為面對突發事故的學生提供支援，例如疫情期間曾有學生因公司結業或被辭退後向校方求助，學校評估學生經濟情況後，立即向他們發放一次性援助金，協助他們渡過難關。