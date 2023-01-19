都大與康業控股簽署合作備忘錄　學生獲職業發展機會

香港都會大學今日（18日）與康業控股有限公司簽署合作備忘錄，促進雙方交流和合作，備忘錄由都大校董會主席黃天祥博士工程師及康業控股有限公司主席及行政總裁鄺正煒工程師代表簽署，是次合作將涵蓋課程設計與推行、學生實習培訓和職業發展、應用研究、服務學習和師友指導計劃，以及學生研發項目等範疇。



香港都會大學與康業控股有限公司簽署合作備忘錄，促進雙方交流和合作。（資料圖片）

都大校董會主席黃天祥在簽署儀式上表示，「都大致力開辦面向社會的優質專業課程，為學生提供清晰的職業發展路向，當中不少課程為對人才需求殷切的行業度身訂造，他亦指，都大將進一步加強與業界的聯繫，為培育人才共同努力。

康業主席鄺正煒致辭時指，「康業一直以來積極支持本地大學生的多元發展及推動創科研發，與香港都會大學的理念不謀而合，是次合作備忘錄讓康業與香港都會大學有更深化及多元的合作，共同為青年人發展出一分力，為行業孕育人才，長遠為香港注入新動能。」

都大與康業多年來保持緊密合作，大學三所學院先後與康業服務有限公司簽署合作備忘錄，由都大提供運動及康樂管理、土木及屋宇設備工程和物業管理培訓課程，康業則在旗下的商場、住宅樓宇、會所或休閒設施，為都大學生和畢業生提供實習與管理培訓機會，是次協議將標誌雙方更緊密的關係，以開拓更多創新領域的合作及交流。