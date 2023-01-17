調查揭非就業照顧者每周平均花60小時照顧患者　相當於1.5份全職

現時本港對照顧者支援不足，有調查發現，在疫情期間，沒有工作的照顧者平均每周需花多達60小時照顧家中病患，時數相當正職以外亦有兼職。調查同時發現，大部分在職照顧者在職場感到額外工作壓力，當中有超過三分之一認為因此容易在職場上遭歧視。負責調查指出，現時政府欠缺減輕照顧者壓力的措施，建議政府應制定照顧者有善政策。



明愛專上學院社會科學院於2021年進行「晚期疾病患者的家屬照顧者」調查，透過問卷及訪談訪問了409名照顧者，當中在職和非就業人士各佔一半。當中逾七成受訪者為已婚女性，並有七成半人年齡50歲以上；另有一半人持有大專或以上學歷。

受訪在職人士，逾七成為僱員，當中約六成每周需工作逾40小時，而非就業人士以家庭照顧者及退休人士為主。

年長人士居多 患退化性疾病為主

至於患者方面，近八成人年齡60歲以上；約四成患者主要患有退化性疾病及晚期癌症，其餘則為多數為未受控制的糖尿病及嚴重慢性阻塞性肺病等，另有六成半人患者有自理困難。

非就業人士照顧所花時間較多 自僱人士和家庭照顧者壓力較大

在照顧患者時間方面，受訪者平均每星期花40小時照顧患者。其中家庭照顧者及失業人士平均每周花60小時照顧患者，而就業受訪者平均花27小時。

至於壓力方面，研究團隊利用Kingston照顧者壓力量表量度受訪者確力，發現受訪者平均壓力值為26分；當中以自僱人士及家庭照顧者壓力較大，其壓力水平平均值均約為27分。

調查同時了解在職照顧者在職場的情況，發現近八成在業照顧者在職場因照顧患者而感到額外工作壓力，其中約四成人表示因此受歧視的情況普遍。

建立照顧者友善工作間 男女分工可作轉變

明專實務副教授賴芷君表示，由於政府欠缺減輕晚期疾病患者照顧者壓力的措施，建議勞工處為僱主制定指引，讓僱主建立照顧者友善工作間，減輕他們的精神壓力。另外醫管局、衞生署或非政府機構亦可提供服務平台，例如綜合網站或應用程式，支援照顧者。

平等機會委員會行政總監朱崇文亦指出，現時照顧晚期疾病患者的人士大多為女性，認為男女分工上可以作調配，讓男性也承擔部分責任，避免女性肩負著一人之力，令其精神壓力能得以紓緩。