港大法律系學生與中學生組外展團隊　為弱勢社群提供免費法律講座

一般市民大眾不熟悉法律，對弱勢社群而言更缺乏途徑認識法律。香港大學法律系學生自發組織「OUTLET」自2017年起走訪社區，為弱勢社群提供免費法律講座，教育劏房戶、長者和少數族裔貼身的法律知識，填補香港義務法律服務的不足。



港大法律系學生組織為弱勢社群提供免費法律講座，右為港大法律學系副教授李雪菁。（郭曉晴攝）

OUTLET（The Outreach Legal Talks Initative）由2017年公益法全球網絡「Law for Change Student Compeition」比賽冠軍組別的5名學生創立。他們獲得5萬港元獎金開展計劃，由學生向弱勢社群提供免費外展講座服務，旨在以通俗易明的方法向大眾分享基本法律知識。

團隊每學期招募25至30名學生，到非牟利機構舉辦約5場講座，主要對象為劏房戶和長者，內容包括長者防騙、劏房戶租約、權利和責任等。去年更擴展對象至少數族裔，講授刑事司法、歧視、教育等相關主題，至今已服務約1500人。

OUTLET至今成立6年，合共超過200名法律系學生曾參與。（郭曉晴攝）

本學期，OUTLET將與校方的「菁英．聚港大」計劃合作，邀請25至30名有志法律的高中學生加入，與港大法律系學生和執業律師組成師友團隊，一同參籌備並落實推行活動，現時已接獲來自94間學校共260名學生報名。

OUTLET成員李穎琳（右）及鄧彥圖（左）均從外展講座的經驗獲益良多。（郭曉晴攝）

社會科學學士及法學士四年級學生李穎琳表示，以往曾到理工大學活齡學院為長者舉辦遺囑和遺囑認證講座，與長者一同模擬立遺囑，長者提出的不同問題幫助她反思和改進，更了解長者的需要，從中改善自己的溝通和指示方式。

另一位成員鄧彥圖是三年級法學士學生，他認為活動除了提升自己的溝通技巧和拓展人脈外，更滿足到自己對法律的熱誠，小時候的家庭經歷令自己意識到法律對一般大眾是奢侈的，故相信認識法律可保護自己，求職時亦會優先選擇著重社會責任的公司。