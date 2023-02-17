HKDI舉辦樹木再造企劃　朽木重生變家品玩具　逾200基層受惠

本港每天有高達數以百噸的木材被棄置於堆填區，為了提高保育意識，並為廢棄木材尋覓第二生命。香港知專設計學院（HKDI）社會設計工作室（DESIS Lab）獲得香港賽馬會慈善信託基金資助逾800萬元，結合職業訓練局院校成員的跨學科知識，舉辦舉辦為期3年的賽馬會「樹木再造」青年共創企劃，透過木工工作坊、樹木導賞團等多元活動，讓樹資源重生，鼓勵巿民進一步了解本地樹木寶貴特色，推動「人樹共融」的社會理念。



DESIS Lab總監、HKDI建築、室內及產品設計學系系主任陳光耀（Daniel）。（賽馬會「樹木再造」青年共創企劃提供圖片）

企劃源於颱風襲港

DESIS Lab總監、HKDI建築、室內及產品設計學系系主任陳光耀談及企劃緣起時表示，颱風山竹及天鴿先後吹襲香港，大部分毁壞的樹木都送到堆填區，「從那時開始，愈來愈多人關注樹木保護和廢物利用。」

木工班製家品逾200基層市民受惠

企劃其中一個項目是木工班，使用卡板等回收木經升級再造後，製作成適合弱勢社群需要的物品，例如儲物櫃、手提箱、鞋架及層架。陳光耀稱，在課堂上製作的木工物品已捐贈予5間非政府機構（NGO），逾200多位基層市民受惠。

企劃和香港專業教育學院（IVE）健康及生命科學系進行跨學科合作，由IVE保育及樹木管理高級文憑學生帶領「樹遊香港」綠色導賞團。（賽馬會「樹木再造」青年共創企劃提供圖片）

導賞團介紹樹種

企劃亦和香港專業教育學院（IVE）健康及生命科學系進行跨學科合作，由IVE保育及樹木管理高級文憑學生帶領「樹遊香港」綠色導賞團，在北區公園向市民講解香港原生樹木的特質、風水林等不同範疇知識，並到訪志記鎅木廠了解傳統木器製作工業。

DESIS Lab向50間中小學派發1.5萬份回收木材料包，鼓勵學生發揮創意，將回收木及廢物轉化為實用美觀的物品。（賽馬會「樹木再造」青年共創企劃提供圖片）

派發1.5萬份回收木材料包

中小學校園「願・木」計劃亦是企劃另個一重點項目，DESIS Lab向50間中小學派發1.5萬份回收木材料包，鼓勵學生發揮創意，將回收木及廢物轉化為實用美觀的物品，例如手機架、展示架、收納盒等，領略設計樂趣，以及舊木材升級再造的價值。

人稱「環保爸爸」的HKDI產品設計高級文憑畢業生麥偉林帶領的輕木工體驗工作坊。（賽馬會「樹木再造」青年共創企劃提供圖片）

「環保爸爸」教授製作環保玩具

企劃亦獲HKDI校友積極參與，HKDI產品設計高級文憑畢業生、人稱「環保爸爸」麥偉林主持企劃其中一個項目「親子輕木工體驗工作坊」。

麥偉林將累積的經驗注入企劃的工作坊上， 讓父母及小朋友初探設計思維，了解不同物料的性質及其可塑性，從而掌握操作工具及利用回收物料製作玩具的技巧。他會要求參加者自備回收物品作為材料，學習主動回收，又會鼓勵小朋友及父母分別擔任設計師及工程師，將設計意念轉化成實物，合力創作出獨一無二的小玩意。