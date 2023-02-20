職業訓練局偕國泰合作培訓航空業人才　空姐畢業生大讚實習實用

為了向有志投身航空業的年青人提供更多機遇，職業訓練局（VTC）上周五（17日）與國泰航空集團簽訂合作備忘錄，商校攜手合作為學生提供多元學習體驗及生涯規劃活動，協助他們在航空業發展事業，並為業界建立可持續的人才供應，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位，雙方更計劃研究在課程中融合用於機組人員服務和安全訓練的虛擬實境（VR）科技，讓同學更加全面掌握實際工作環境及情況。



VTC與國泰集團簽署合作備忘錄，由VTC副執行幹事沈朝暉（前排右）及國泰航空人事董事黃瑋彤（前排左）代表簽署，運輸及物流局副局長廖振新（後排中）、VTC執行幹事唐智強（後排右）、國泰航空集團行政總裁林紹波（後排左）見證，雙方攜手培育新世代航空業專才。（VTC提供圖片）

透過是次合作，國泰航空及HK Express的專業機組人員培訓內容將融入VTC機構成員香港專業教育學院（IVE）航空機艙及客運服務高級文憑中。另外，國泰除了在VTC院校舉行職業講座及分享會，亦會舉辦專為VTC學生而設的模擬面試訓練及面試日，成績優異的學生更可優先獲國泰集團的全職崗位面試機會。

酒店及旅遊學院（HTI）、中華廚藝學院（CCI）及國際廚藝學院（ICI）學生向嘉賓展示技能，示範調製雞尾酒和展示自家製作的精美糕點。（VTC提供圖片）

在合作備忘錄下，國泰將為VTC學生提供不同培訓機會，計劃與VTC機構成員中華廚藝學院（CCI）及國際廚藝學院（ICI）合作，讓學生發揮創意及專業知識，設計機艙膳食餐單；又會與展亮技能發展中心研製食品，推動相關的社會責任項目。在VTC的「職場學習及評核」框架下，雙方亦會探討為學生安排4至8星期的實習職位。

另外，VTC與國泰集團已計劃研究在課程中融合用於機組人員服務和安全訓練的虛擬實境（Virtual Reality，VR）科技。

簽署儀式後，一眾嘉賓參觀IVE（青衣）的青衣航空中心，了解中心的教學設施，例如模擬機艙及地勤櫃位等，如何支援航空與客運服務的教學和實習訓練。（VTC提供圖片）

合作備忘錄簽署儀式於IVE（青衣）舉行，由VTC副執行幹事沈朝暉及國泰航空人事董事黃瑋彤代表簽署，運輸及物流局副局長廖振新、VTC執行幹事唐智強、國泰航空集團行政總裁林紹波見證。

運輸及物流局副局長廖振新致辭時表示，過去幾年，疫情為航空業帶來沉重打擊，但隨着疫情減退，業界再現曙光，相信未來業界將迎來強勁復蘇，今次國泰集團及VTC合作，適時為航業注入專業人才，推動復蘇及未來遠大發展。

VTC執行幹事唐智強致辭時指，今次簽訂合作備忘錄，透過將國泰航空及HK Express的專業機組人員培訓內容融入IVE高級文憑課程，VTC學生可擴展學習機會，發展專業知識及技能，同時VTC其他院校成員的學生亦將受惠。

國泰航空集團行政總裁林紹波表示，今次與VTC的合作可為航空業未來人才供應奠下良好基礎，國泰歡迎有志投身航空業的同學於畢業後加入國泰航空集團。