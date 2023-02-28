IVE生與業界研智能駕駛監察系統　目標年底推出助司機專注駕駛

根據運輸署統計數字，2021年合共逾4000位駕駛者因不專注駕駛而造成交通意外。修讀專業教育學院（IVE）數據科學及分析高級文憑二年級學生與資訊科技方案顧問公司，早前研發一套主要為職業司機而設的「智能駕駛者監察系統」。透過實時監測駕駛者的動作和表情，辨別不恰當的駕駛行為並發出提示。系統現正於逾30輛出租的車輛進行實測，期望今年底正式推出。



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「智能駕駛者監察系統」利用機器學習（Machine Learning）技術，於車內設置鏡頭實時監測司機的舉動和表情，通過5G網絡將影像和數據傳送至雲端加以分析，若系統發現司機有不恰當行為，例如閉眼超過3秒、打呵欠、打電話及吸煙等，便會以喇叭發出聲響，提醒司機注意安全。

有份研發系統的學生黃秋慧表示，團隊在去年暑假開始研發系統當時課程未觸及機器學習等概念，需要花不少時間自學以訓練系統辨識駕駛者行為。另一名團隊成員黃靜儀提到，現時正繼續改善系統，包括提升機器學習的準確度和夜間辨識功能，將來希望加入分析車外環境功能。

資訊科技方案顧問公司項目及產品經理楊家濠指出，系統現正試用於其出租汽車公司的逾30輛汽車，讓職業司機測試系統，期望系統可於今年12月底正式應用旗下出租汽車中。（翁曼琛攝）

資訊科技方案顧問公司項目及產品經理楊家濠指出，該系統現正試用於其出租汽車公司逾30輛車輛，讓職業司機實地測試，預計實測需時約一年，期望系統可於今年12月底正式應用。