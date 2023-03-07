調查揭四成年青人自認貧窮　滿足生活開支須時薪達$71.6元

樂施會早前委託嶺南大學，由嶺大政策研究院、文化研究及發展中心聯合就青年貧窮問題進行調查，發現超過四成年青人自認貧窮，而且絕大部份全職工作的年青人亦認為，現時最低工資的調整幅度太低，令他們無法受惠。



調查於2022年5月至12月期間進行，團隊曾進行兩輪深度訪談，訪問67位年齡由18至29歲，每月收入低於2萬元及有工作經驗的人士。另外，團隊亦進行了兩輪問卷調查，分別收集到164及253份有效回覆。受訪青年的收入來源包括全職及兼職工作。

調查發現，接受深度訪談的年青人月入中位數為15,200元，而問卷調查的月入中位數則介乎6,000至9,999元，其中絕大部份年青人都認為自己的工資太低，待遇與工作不相稱。大部份有全職工作的年青人亦覺得自己工時太長，部份行業的薪金持續偏低，差於其他行業的同輩，因而不滿。另外，年青人的壓力亦來自高昂的生活成本及難以達到的人生目標，例如買樓。調查亦推算，如果受訪年青人要能夠滿足到生活開支，時薪需要達到71.6元。

研究團隊亦提出多項政策建議，包括檢討最低工資定位，與其他扶貧政策配合，保障不同群體；透明化最低工資調整過程，改為「一年一檢」；重啟標準工時立法程序，訂明標準工時為每周40小時，將加班工資定為正常工資的1.5倍，以及設立加班及總工時小限，防止過勞死。