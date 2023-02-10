探討SEN小學生網課困難　港大邀逾860人參與研究　提多項改善建議

新冠疫情促使面授課堂改為網上遙距授課，為了探討有特殊教育需要的香港小學生在網上學習時面對的挑戰，在平等機會委員會的資助下，香港大學教育學院佟秀麗教授和其研究團隊推出相關問卷調查，展開首個通過了解有特殊教育需要的香港小學生及其家長和老師在疫情期間的網上學習挑戰，以推廣「數碼共融」的研究。團隊招募超過860人參與問卷，繼而向25對有特殊教育需要的學生及其家長和21名老師進行視像訪問，最終研究發現雖然大部份有特殊教育需要的學生有能力進行網上學習，但他們對網上學習的焦慮感較高，學習成效包括享受感、應用能力、動力則較低，團隊向各界提出多項建議，希望改善情況。



香港大學教育學院佟秀麗教授（中）和其研究團隊探討有特殊教育需要的香港小學生在網上學習時面對的挑戰，向各界提出多項建議，希望改善情況。（香港大學提供圖片）

招募超過860人參與問卷

研究第一階段中，團隊招募506名家長或照顧者，包括327名有特殊教育需要學生的家長和179名一般發展學生的家長、254名小一至小六學生，包括158名有特殊教育需要的學生和96名一般發展學生，以及101名老師，參與「網上學習態度問卷」和「網上學習過程問卷」。完成問卷調查後，團隊向25對有特殊教育需要的學生及其家長和21名老師進行視像訪問，了解他們對網上學習的看法，包括他們對遙距學習模式的擔憂和難處。

學生網上學習遇有利因素

調查發現有特殊教育需要的香港小學生在網上學習時遇到有利因素，根據家長及老師的分享，大部份有特殊教育需要的學生有足夠運用電子科技的能力進行網上學習，而且以遊戲形式例如加入排名賽的學習活動和多媒體電子學習平台，不但能為學生提供即時回饋，更可增加有特殊教育需要學生的網上學習投入度。

團隊招募學生、家長和老師等人參與問卷，發現有特殊教育需要的香港小學生在網上學習時遇到多項困難。（資料圖片）

特殊教育需要學生網上學習同時面對多項困難

但有特殊教育需要的香港小學生在網上學習時遇到多項困難，家長及老師指出，學生認為欠缺實體課堂氛圍，產生孤獨感，所以學習動力較低，而且與老師和同學的互動機會減少，所以他們在建立友誼上遇上困難，而且大部分學生較少抄錄筆記和缺乏課堂訓練，所以學業成績變差。

不同特殊教育需要學生遇到不同挑戰

另外，在網上學習期間，有不同特殊教育需要的學生表示，遇到的困難有所不同，學生能在網上瀏覽非學習相關的資訊，因此有專注力失調及過度活躍症的學生難以保持專注，其次，學生有較少機會學習社交技巧和社會規矩，有自閉症譜系障礙學生的社交及溝通能力下降，此外，由於有特殊學習困難的學生在網上學習時缺乏書寫訓練，因此更難掌握和提升書寫能力，加上網課時間有限，並缺乏專業支援，所以有言語障礙的學生在表達自己想法上表現困難，由於缺乏情緒和集中力管理，相比只有一種特殊教育需要的學生，有多種特殊教育需要的學生更難學習和掌握知識。

整體而言，有特殊教育需要學生的家長對如何監管學生的網上學習過程，以及如何使用不同的網上學習平台表示擔憂，老師則在重新設計網上課堂活動，以迎合不同特殊教育需要方面表示困難。

團隊留意到不同特殊教育需要學生在網上學習遇到不同挑戰，（資料圖片/歐嘉樂攝）

建議教育界進行數碼科技訓練

研究團隊向本地教師及臨床從業員培訓機構提出建議，有關機構應考慮把電子科技訓練納入教程，以提升學員的科技應用能力，活用科技為有各類特殊教育需要的學生設計合適的網上教材，有關機構亦應為學員提供培訓工作坊和課程等額外的培訓機會，增加學員對有特殊教育需要的學生及其家長或照顧者的心理健康等議題的了解。

至於本地小學，團隊認為學校應為老師提供系統性的數碼科技訓練，讓他們能夠為有特殊教育需要的學生設計具規劃性和個人化的網上學習活動和課程，學校亦應為有特殊教育需要學生的家長提供專業意見，讓家長能夠支援孩子的網上學習過程，而且學校可與研究人員合作，為有特殊教育需要的學生提供更省成本和時間的網上評估和訓練，例如香港大學教育學院言語、語言和閱讀實驗室研發的I-DID評估和學習平台。

團隊建議老師及臨床從業員，可為有不同特殊教育需要的學生設計完善及個人化的網上學習活動及教材，以積極推動「數碼共融」，他們亦考慮在網上課堂內安排有特殊教育需要和一般發展的學童組成「共融小組」，以製造一個平等共融的學習環境。

團隊建議學校應為有特殊教育需要學生的家長提供專業意見，讓家長能夠支援孩子的網上學習過程。（資料圖片）

籲家長更積極地協助子女投入網上學習

團隊更指，有特殊教育需要學生的家長可更積極地協助子女投入網上學習，在社交及情緒表達上給予子女更多的支持，以及適當地向校方和老師表達自己對孩子在網上學習時的顧慮，家長亦可在家擔任「老師」角色，透過熟習及應用最新的科技支援有特殊教育需要學生的發展，例如可透過參與綜合評估和訓練課程，以了解子女的優點及缺點。

香港政府方面，團隊建議港府可考慮向本地研究增加撥款，以利用先進科技和科學方法研發具實證支持的多媒體的教學和訓練平台，為有不同特殊教育需要的學生提供支援，政府亦可考慮向有特殊教育需要的學生及其家庭提供更多支援精神健康發展的資源，以建設可持續的共融社會。

根據平等機會委員會的《殘疾歧視條例教育實務守則》，團隊認為平機會應積極支援和編制一套專為有不同特殊教育需要學生而設的網上學習課程。