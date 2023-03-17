深圳市推動設專項基金　支持城大初創隊伍落戶大灣區科研合作

深港再有進一步的創科合作發展。香港城市大學今日（17日）與深圳市人力資源和社會保障局簽署合作備忘錄，加強兩地的科創交流，除了會共建支持港澳青年創新創業的孵化基地，深圳市更會推動多個投資機構設立專項基金，支持城大創新創業計劃HK Tech 300培育的初創團隊落戶大灣區，並共同探索適用於支持科技成果轉化的科技金融創新模式和創新產品，以及促進雙方在科技成果轉移、孵化空間等方面的合作。



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深圳市政府副市長陳清、副秘書長朱武、深圳市人社局局長趙忠良以及深圳天使母基金總經理李新建等人，今日到訪城大位於金鐘的「HK Tech 300共創空間」，跟該初創團隊交流。深方和城大簽署合作備忘錄，並共同主持「港澳青年創新創業基地（香港城市大學）」揭牌儀式。

根據備忘錄，雙方會在HK Tech 300共創空間共建支持港澳青年創新創業的基地，同時推動深圳天使母基金等投資機構設立專項基金，投資於獲城大HK Tech 300支持並落戶大灣區的初創，並向符合條件的初創項目提供各類創業補貼和創業擔保貸款等配套支援。雙方並會利用兩地創新創業、人才引進、產業發展等政策，促進資源對接及協助項目在大灣區落地轉化。

趙忠良表示，相信深圳人社局今次與城大於創新創業、就業促進和人才交流三大方面開展多項合作，能充分發揮雙方優勢，實現「一加一大於二」的合作效果，進一步優化深港青年就業創業環境，推動兩地青年全方位深層次交流合作。

共建創新創業孵化基地 舉辦聯合招聘活動

楊夢甦致辭時，感謝深圳市政府過去多年來對城大的支持，相信今次雙方簽署合作備忘錄，能為青年創業者提供更多機遇，並更緊密地連接兩地產業，為兩地的科技與創新發展注入新動力。

根據合作備忘錄，雙方亦會就兩地的創新創業大賽進行合作，深圳市並會在項目平台推介HK Tech 300的優秀項目，為有意到深圳創業的HK Tech 300團隊提供創業指導，並聯合舉辦活動，包括招聘活動，促進兩地青年就業和人才交流。