ChatGPT興起五大學已設指引　有大學採用更先進抄襲偵測軟件監察

近日興起人工智能聊天機器人程式ChatGPT，立法會議員梁美芬早前以書面向教育局提問，了解各間大專院校會採取甚麼措施制止。

教育局局長蔡若蓮書面回覆指，現時已有五間大學向教學人員及學生提供指引，闡述學生在功課或課程評核期間運用生成式人工智能的立場及規定，各間大學做法各有異同，包括暫時全面禁止學生在作業或評核中使用生成人工智能，各大學將透過不同方式監察情況，採用更先進的抄襲偵測軟件及增訂誠信聲明條文。



立法會議員梁美芬發出有關各間大專院校制止學生不當使用ChatGPT等提問。（資料圖片）

教育局局長蔡若蓮以書面綜合答覆，指出「生成式人工智能近月迅速冒起，成為全球高等教育界關心的重要議題」，根據八大提供的資料，香港大學、中文大學、科技大學、嶺南大學、教育大學已向教學人員及學生提供運用生成式人工智能的立場及規定。

教育局局長蔡若蓮博士以書面綜合答覆。（資料圖片）

現時八大做法各有異同，例如個別大學指引列明，學生如符合特定條件和作出明確引述，便可運用生成式人工智能，抑或容許教學人員按教學需要決定，另有部分大學除了獲書面許可之外，暫時全面禁止學生在作業或評核中使用生成式人工智能，以待進一步擬訂更具體全面的指引。城市大學、理工大學、浸會大學則正籌備短期內推出相關指引。

香港大學等五間大學已向教學人員及學生提供相關指引。（資料圖片）

各大學將透過不同方式監察違規運用該技術的情況，例如採用更先進的抄襲偵測軟件及增訂誠信聲明條文，所有違規情況均會按保障學術誠信的紀律機制跟進。部份大學亦會考慮在評核方式及內容方面作出調節，提升慎思明辨及活學活用的元素，以確保評核結果如實反映學生學習成果及原創性。

此外，為了加深教學人員及學生對運用生成式人工智能所涉爭議的理解及認知，多間大學正舉辦多場相關研討會、講座、專題討論及互動工作坊等活動，各大學亦正計劃透過更多活動及不同渠道，進一步鞏固師生對學術誠信的重視。