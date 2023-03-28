德萃校長朱子穎：ChatGPT可減教師行政工作、提供教案出題靈感

ChatGPT應用廣泛，連教育界都開始引入應用於日常工作。德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎接受「01教育」訪問時透露，學校在去年12月已經引入ChatGPT幫助處理學校行政，而教師備課、準備教案時亦可使用ChatGPT，認為有助教師節省時間，以專注教學，更可以達成過去未能做到的教與學。



（林靄怡攝）

ChatGPT出學校通告 體育老師節省時間與學生練波

朱子穎說，現時學校在行政方面已經盡可能使用ChatGPT，例如家長通告都會先由ChatGPT起稿，然後教師核對修改，最後由他審批就可以發出，並指以ChatGPT撰寫的通告更精準，節省老師時間。

朱子穎示範以chatGPT生成學校活動的學生司儀講辭，需要向chatGPT提供的資料包括司儀人數、使用語言、活動流程及背景資料等。（林靄怡攝）

他舉例，學校籃球隊早前打入學界決賽，但由收到決賽通知到正式比賽只有短短3日時間。這時教師就可利用ChatGPT，輸入基本資料如比賽日期及地點等，由ChatGPT生成通告，騰出時間專注訓練學生備戰。

協助完成過去未能做到的教與學 ChatGPT助突破人腦限制

科技日新月異，學界不時都討論教師如何追趕最新發展，朱子穎直言，教師沒有可能學習世界上所有東西，單以ChatGPT為例，推出3.5版本引起熱議後，很快又推出4.0版，「我哋係追唔到要學啲咩」。因此他 認為教師需要保持開放態度，思考如何善用工具促成過去未能做到的教與學，「而非我識10樣嘢，學生就只可以識10樣嘢」，這樣才能啟發學生潛能。

他以小四數學科最大公因數（HCF）及最小公倍數（LCM）為例，直言課題，「好鬼難學，亦都好悶嘅」。教師除用ChatGPT準備題目、答案及解釋，更可要求ChatGPT以《哈利波特》等學生熟識的故事為背景，將沉悶的工作紙變成有趣的故事場景。

朱子穎建議各位教育界同工，可以利用chatGPT等人工智能工具，完成過去未能做到的教與學。（林靄怡攝）

他又舉例，早前得知有體育教師一直希望鍛練學生的二頭肌，於是就使用ChatGPT獲取教案建議，並加入「使用籃球」及「有趣」等條件。短短十多秒，ChatGPT已為教師提供20個教案，最終選擇了其中一個教案以收窄討論範圍和優化，「你會見到呢個係其中一個可能，就係人腦同所有運作都係有一個限制，飽覽嘅書都唔夠佢多」，而人工智能可以促進過去難以做到的教與學。