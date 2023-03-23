ChatGPT｜教大允學生用AI做功課但有1條件　6大取向評估學生成效

近日人工智能（AI）生成工具風靡全球，為教育界帶來不少影響。教育大學今日（23日）公布，學生可在課堂上使用AI輔助工具，惟須在提交的功課中清楚交代，就使用AI學習過程反思，教職員可根據「6-P 教學取向」，評估學生學習進度，引導他們自主學習。



教大指，即使人工智能出現會為傳統教學模式帶來改變，但需順應新科技發展，教職員應引領學生正確理解人工智能應用優勢與限制，以至培養他們的獨立思考及創新思維。



允許課堂用AI工具 按專業判斷確保功課符學術誠信

教大學術及首席副校長李子建表示，學生可在課堂上使用AI輔助工具，惟須在功課中詳述使用AI過程，進行反思。（翁曼琛攝）

教大學術及首席副校長李子建表示，AI有助提升學生獨立思考及創新思維，教職員應以積極態度善用新科技，誘導學生接觸AI。學生可在課堂上使用AI輔助工具，惟須在功課中詳述使用AI過程並反思。

他續稱，教職員應根據專業判斷，在偵測軟件協助下，確保學生呈交的功課符合學校對學術誠信要求。

按「6-P 教學取向」引導學生自主學習

教職員可根據校方所提出的「6-P 教學取向」，評估學生學習成效，引導他們自主學習：

1. Plan（寫作計劃）

學生需計劃寫作的內容和結構，以有效回應議題、研究方向或問題；



2. Prompt（問題指令）

學生設計指令向人工智能文本生成工具提出問題，為討論和探索提供資訊；



3. Preview（預覽草稿）

學生預覽人工智能文本生成工具的輸出，檢查內容準確性，過程中需獨立思考，主動搜索其他文獻支持觀點；



4. Produce （產出文章）

通過綜合人工智能文本生成工具的輸出和各種資訊來源，表達學生個人觀點，產出文章；



5. Peer Review（同儕評議）

同儕評議可以改進文章，合理運用參考文獻，使文章更精確和豐富；



6. Portfolio Tracking（跟進學習歷程文件）

它與自主學習的自我反思階段相匹配，涉及學生對寫作和學習過程反思，以及制訂未來寫作和學習任務策略。



用AI工具完成「電子學習歷程檔案」 推人工智能課程

為讓學生體驗新科技，校方正構思在必修的通識課程中，學生可使用AI生成工具完成三個學分的「電子學習歷程檔案」（ePortfolio），也推出「人工智能與教育科技榮譽理學士」及人工智能素養課程，探索現實生活中的人工智能應用，以至了解相關產業發展，後者已有近700名大學生及高中生受惠。